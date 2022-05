Il racconto choc di Francesca De André: "Io vittima di una grave violenza"

Nell’ultimo periodo Francesca De André ha improvvisamente lasciato la televisione, non lasciando più nessuna traccia ai suoi fan. La nipote del grande Faber è stata tra le protagoniste della sedicesima edizione del “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso, in cui fa parlare di se per una breve relazione con Gennaro Lillio.

Dopo un po’ di tempo dalla loro avventura nella Casa, il ragazzo svela di aver preso una strada diversa da Francesca. I motivi vengono spiegati dal diretto interessato sottolineando come parlano due linguaggi totalmente opposti e quindi sarebbe stato possibile costruire un futuro insieme. Difatti, a tre anni da questa rottura, non sembra che i due abbiano provato a darsi una seconda occasione.

Lo sfogo di Francesca De André

Oltre ad aver lasciato la TV, l’ex gieffina negli ultimi giorni si è assentata anche dal suo profilo di Instagram, preoccupando non poco i suoi fan. Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” la De André, non entrando proprio nel dettaglio, rivela di essere stata vittima di un’aggresione e che per questo motivo si sente ancora sotto choc.

Nella prima parte della sua storia dichiara: “Torno solo oggi dopo giorni sono sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire…ho subito una grave aggressione, violenza fisica del quale non sono ancora in condizione di parlare”.

Per poi concludere: “Ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno. Vostra Fra”.

Ovviamente non mancano critiche e commenti alle sue storie su Instagram, in cui viene accusata soprattutto di essere alla ricerca della facile visibilità. Francesca quindi si sente costretta a fare un’altra storia, in cui sottolinea che non c’è nessuna strategia e non desidera attirare l’attenzione di nessuno.