Il produttore Oscar Generale contro gli influencer

Il produttore hollywoodiano Oscar Generale non ama gli influencer. L’ha dichiarato di recente, sottolineando il fatto che ormai fanno solo delle marchette pubblicitarie.Un’opinione, la sua, che si contestualizza proprio nei giorni delle polemiche legate alla regina delle influencer, ovvero Chiara Ferragni, prima criticata per l’acqua Evian brandizzata (e costosa) e poi per la sua candidatura all’Ambrogino d’Oro.

“Se io fossi editore dei vari giornali in Italia non gli darei più spazio, perché portano le aziende a vincolare la loro pubblicità non all’editoria ma alle tasche di questi personaggi che, diciamolo, non hanno più stile e vanno solo dove li porta il vento (ovvero chi li paga)” – ha dichiarato Oscar Generale, che sottolinea il fatto che negli Stati Uniti gli influencer stiano ormai perdendo credibilità e siano diventati ormai cheap.

Per il momento nessuno dei numerosi influencer italiani ha risposto a tono al noto produttore, ma probabilmente è solo questione di tempo. Lo stesso vale per l’editoria, che come sappiamo sta dando sempre più credito a queste nuove figure professionali. E la domanda nasce spontanea: sarà vero che influenzano i gusti e i pensieri dei lettori?

Oscar Generale è italiano (è originario di San Giorgio Canavese), ma vive da vent’anni negli Stati Uniti, dove è riuscito a realizzare il suo sogno professionale diventando esperto di product placement, ma anche uno dei produttori internazionali più apprezzati nel mondo del cinema. Tra i suoi ultimi film Speed Kills di John Luessenhop con John Travolta (già uscito negli Stati Uniti) e The Poison Rose di George Gallo con Morgan Freeman.

Oscar Generale è noto anche alla cronaca rosa, in quanto legato sentimentalmente a Denny Mendez, ex Miss Italia e ora attrice dalla carriera internazionale ben avviata. La coppia ha anche avuto una figlia India Nayara, che ora ha due anni.