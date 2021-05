Il Principe William e Kate Middleton in Scozia, nei luoghi dove è nato il loro amore

Dopo un anno e mezzo di blocco dovuto al Covid-19, il Principe William e sua moglie Kate, hanno deciso di ricominciare a viaggiare con il primo tour ufficiale nella vicina Scozia. Un luogo molto caro per i due, perchè è proprio in Scozia, alla St.Andrew University, che si sono conosciuti e innamorati ormai 20 anni fa. Il tour è cominciato venerdi 21 maggio e terminerà il 27 e vedrà impegnati i Duchi in diversi incontri.

Il primo incontro ha visto il Principe William presiedere all’apertura dell’Assemblea Generale annuale della Chiesa di Scozia, sostituendo la devota nonna Regina Elisabetta II. Durante questa visita, il Duca si è sbilanciato raccontando momenti privati della sua vita, dimostrando così un immagine diversa rispetto a quella a cui ci ha abituati, di solito molto riservato e più incline alle formalità da seguire, in quanto futuro re del Regno Unito.

Il Principe William ha infatti svelato che la Scozia è per lui un territorio molto importante, un luogo in cui affiorano mille ricordi, anche dolorosi. Fu proprio al castello di Balmoral, in vacanza con il padre e il fratello Harry, che scoprì nel 1997 della morte della madre, la Principessa Diana. Un luogo che per lui sarà per sempre associato a questo triste avvenimento e che ha cambiato per sempre la sua vita e del Principe Harry.

Ma la Scozia non è collegata soltanto a brutti ricordi, ce ne sono anche di positivi. E’ proprio qui che nel 2001 William e Kate si incontrarono, erano due studenti di storia dell’arte alla St. Andrew University e, da una semplice amicizia, è nata una delle coppie più belle, romantiche e affiatate degli ultimi decenni. “Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore” ha affermato il principe William, che con Kate ha fatto una sosta proprio dove tutto incominciò, per parlare con studenti che si dedicano alle arti marziali e chiacchierare di problemi riguardanti droga e salute mentale.

Un tema, quest’ultimo, molto caro ai due e che portano avanti da molto tempo.

Infine i Duchi di Cambridge, sperano, che la Scozia possa diventare il luogo del cuore dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis, 7, 6 e 3 anni. Una regione in cui possano costruire i loro ricordi piacevoli, proprio come i loro genitori.

Un tour nato per incontrare il personale sanitario britannico e dare il loro sostegno per quanto fatto finora,in grado di evidenziare un’unione perfetta tra vita pubblica e privata tra i due futuri sovrani del Regno Unito, molto amati dal popolo.