Il principe Harry trascorrerà San Valentino lontano dalla moglie Meghan

A una settimana dai festeggiamenti per San Valentino, da Kensington Palace è giunta la notizia che il principe Harry non avrà modo di trascorrere quella giornata in compagnia della moglie Meghan. Ad attenderlo troverà un viaggio istituzionale nella Norvegia del Nord, un impegno al quale non può rinunciare dopo la sua nomina a Capitano Generale dei Royal Marines.

Il secondogenito di Lady D visiterà la base di Bardufoss, dove è in corso un’esercitazione dei militari britannici. Qui si incontrerà con i soldati che per sei mesi all’anno si allenano in condizioni metereologiche assai proibitive. Il duca di Sussex assisterà quindi ad un addestramento denominato Clockwork, in cui verranno impiegati elicotteri militari come l’Apache, il Merlin e il Wildcat.

In ragione di questa imminente lontananza, in molti hanno avuto modo per dar manforte alle voci che lo vedrebbero in crisi con la moglie. Negli ultimi giorni ha altresì trovato peso la notizia secondo la quale sarebbero ai ferri corti, alle prese con posizioni molto distanti se non inconciliabili. Più di un tabloid ha addirittura avanzato l’ipotesi del divorzio, anche se al momento la notizia sembra essere più che altro un pettegolezzo di pessimo gusto.

Alla luce di queste premesse, i rumors negativi che circolano intorno all’ex attrice di Suits non possono che moltiplicarsi. Dipinta come una tiranna insopportabile, Meghan non gode affatto di un’ottima reputazione. I giornali non perdono occasione per acuire la rivalità con la cognata Kate, o per rimarcare le sue apparizioni con abiti non sempre adatti alle circostanze.

A voler riabilitare la sua immagine sono state però cinque sue grandi amiche, che attraverso un’intervista rilasciata a People, hanno voluto testimoniare la dolcezza e la semplicità della moglie di Harry. Oltre a rattristarsi per le bugie che circolano sul suo conto, le amiche si sono dette preoccupate per la tenuta psichica dell’amica, ingiustamente bersagliata dalla cattiveria di un certo tipo di media. “Siamo state tutte al loro cottage. È piccolo e lei lo ha reso accogliente. Ma la percezione del suo modo di vivere e la realtà sono due cose diverse. Meg cucina per Harry ogni singolo giorno” hanno raccontato facendo intendere che il loro amore è a tutti gli effetti incondizionato e genuino.