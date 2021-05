Il Principe Harry svela: "Volevo lasciare la vita reale a 20 anni per quello che aveva fatto a mia mamma"

Il Principe Harry si è aperto come mai prima d’ora riguardo la sua decisione di lasciare la vita da reale e sulla sua salute mentale durante una intervista per la podcast di Dax Shepherd. Harry, che prossimamente si occuperà insieme ad Oprah di uno show per Apple Tv riguardo la salute mentale, ha svelato che voleva lasciare la vita da reale da più di 10 anni.

“Volevo lasciare La Firma (il nome in cui la Famiglia Reale fa riferimento a sé stessa, ndr) da quando avevo poco più di venti anni per quello che ha fatto a mia mamma“, commenta Harry, definendo la vita reale come un “misto tra ‘The Truman Show’ ed essere in uno zoo“. Il Duca di Sussex svela di aver deciso di lasciare la vita da reale per poter mettere al primo posto la sua salute mentale.

Harry ammette che si sentiva in gabbia durante i suoi impegni come reale. “E’ parte del lavoro, giusto? Bisogna sorridere e sopportare. Avevo poco più di 20 anni e pensavo che non volevo quel lavoro. Non volevo essere lì. Non volevo farlo. Guarda cosa ha fatto a mia madre, come potrà mai sistemarmi e avere una moglie ed una famiglia, sapendo che potrebbe succedere ancora?“

E’ stata Meghan, dice Harry, a riconoscere la rabbia che portava al suo interno ed a convincerlo ad andare in terapia per affrontare i traumi latenti della sua infanzia, primo tra tutti la perdita della madre Diana. Il trasferimento a Los Angeles è stato fondamentale per “rompere il circolo vizioso di dolore” sofferto come membro della famiglia reale. “Ho dovuto cambiare per il bene dei miei figli”, dice Harry.

Parlando del padre Carlo, Harry sostiene che il Principe abbia sofferto a causa del modo in cui è cresciuto, e che abbia trasferito questa sofferenza sui figli, trattandoli nel modo in cui era stato trattato dai genitori. Il Principe Carlo avrebbe voluto sposare Camilla prima del fidanzamento con Diana, una scelta che la famiglia reale non ritenne adatta. L’uomo fu quindi costretto a scegliere un’altra donna come moglie, mantenendo la relazione adultera con Camilla, che ha poi sposato. Durante la famosa intervista con Oprah, Harry svelò che quando disse al padre che aveva intenzione di lasciare la vita da reale, Carlo smise di rispondere alle sue telefonate.