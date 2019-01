Il principe Harry starebbe pensando di rinunciare al titolo nobiliare

Se confermata sarebbe una notizia clamorosa: secondo diversi tabloid inglesi, il principe Harry starebbe riflettendo se rinunciare al suo titolo nobiliare, al solo fine di poter condurre una vita normale. Secondo Penny Junor, la biografa ufficiale della famiglia reale, il secondogenito di Lady Diana sarebbe combattuto tra la scelta di continuare a mantenere il titolo nobiliare, oppure voltare le spalle alla vita reale, per ritirarsi in un luogo più riservato e silenzioso, lontano da occhi indiscreti.

Da sempre insofferente ai rigidi protocolli di corte, il 34enne duca di Sussex ha avuto una vita più sregolata del fratello William. In primo luogo, a differenza di chiunque altro, ha intrattenuto un rapporto molto informale con la nonna, la regina Elisabetta II.

Senza poi dimenticare il suo coinvolgimento in scandali di vario genere: in passato è finito sulle prime pagine dei giornali per aver fatto uso di droghe leggere, o per aver frequentato night club. Non da ultimo si ricordano le sue foto senza veli all’interno di una suite di un albergo di Las Vegas, in compagnia di una ragazza anch’essa altrettanto poco vestita.

Ma l’ultimo colpo di testa della pecora nera di casa Windsor, è stato indubbiamente il matrimonio con Meghan Markle. Celebrato lo scorso mese di maggio, ha di fatto violato qualsiasi regola reale. In tal senso si spiega anche la scelta di abbandonare il Nottingham Cottage di Kensington Palace, per trasferirsi nel Frogmore Cottage.

C’è poi da aggiungere che se dovesse dar seguito alla scelta di rinunciare al titolo, anche suo figlio non potrebbe più essere chiamato “Sua Altezza Reale”. Per quanto è dato sapere, la regina Elisabetta II starebbe cercando di dissuaderlo da questo scelta, anche se a quanto pare non sarebbe un compito facile: Harry si è sempre dimostrato riluttante alla vita reale, che rinuncerebbe volentieri con tanto di incombenze e responsabilità che essa comporta.