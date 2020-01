"Il Principe Harry sta male", parla il chirurgo

L’indiscrezione, che da luglio si fa sempre più insistente, è saltata anche all’attenzione dei medici più attenti. Secondo alcune fonti informate, il Duca di Sussex Harry sarebbe vittima di un malessere; il sintomo più evidente, oltre al suo sguardo cupo in più di un’occasione, sarebbero i suoi capelli, che si stanno diradando pericolosamente.

La folta chioma rossa, la quale ha contraddistinto la sua adolescenza scapestrata, sembra essere destinata a diventare solo un lontano ricordo. Se prima erano stati solo i membri della famiglia Windsor ad accorgersi del cambiamento, e anche i sudditi più affezionati, ora la drastica caduta sarebbe stata commentata anche da un esperto.

Asim Shahmalak è un rinomato chirurgo dei capelli che lavora presso la Crown Clinic di Manchester avrebbe notato un particolare: la perdita degli stessi sarebbe partita in concomitanza con il matrimonio del Duca con la moglie Meghan. Tale fenomeno, inoltre, avrebbe subito un ulteriore picco con la paternità; la nascita del piccolo Archie, infatti, avrebbe raddoppiato il problema segno di profondo stress.

“La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. (…) è il forte gene della calvizie che attraversa tutta la famiglia Windsor“, avrebbe affermato il dottor Shahmalak durante un’intervista, esponendo le sue conoscenze tecniche. Tale tipologia di perdita di capelli, che tuttavia interessa quasi il 70% degli uomini, ha colpito, prima di lui, anche il padre, il Principe Carlo, ed il nonno, Filippo d’Edimburgo. Anche il fratello William, Duca di Cambridge, negli ultimi anni ha subito una forte caduta della sua chioma bionda che, più di un decennio fa, faceva sognare le ragazzine di tutto il mondo.

La preoccupazione più grande per Harry, adesso, arriva dai commoners inglesi: come reagiranno i suoi capelli dopo il recente divorzio con la famiglia reale? Un forte stress, così come i nervosismi, possono generare una grave calvizie, che in questo caso non ha niente a che vedere con la predisposizione genetica alla stessa.