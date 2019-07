Il principe Harry non voleva sposare Meghan Markle ma Pippa Middleton

A distanza di otto anni, il giornalista e biografo reale Duncan Larcombe lancia uno scoop da prima pagina: il principe Harry era innamorato di Pippa Middleton, la sorella di Kate, andata in sposa nel 2011 al fratello William. Fin qui nulla di strano, se non fosse che stando alla sua opinione, il figlio di Lady Diana aveva inizialmente messo gli occhi su di lei, senza però riuscire a mettere in piedi una storia.

In effetti alcuni sospetti erano già sorti a margine del royal wedding del 29 aprile 2011, quando a convolare a nozze furono William e Kate. I sorrisi timidi ed impacciati visti tra Pippa e Harry, avevano dato adito ad una serie di dubbi, gli stessi su cui la stampa non aveva perso tempo per ricamare il possibile inizio di un flirt.

Così, mentre il mondo intero si faceva suggestionare dal celebre lato B della sorella della sposa, c’era chi era pronto a scommettere che Cupido avesse fatto centro. Come sappiamo, la scintilla non ha però avuto modo di scoccare, e al feeling intravisto non ha fatto seguito nessuna love story.

Quanto andato all’epoca in scena ha però lasciato un segno indelebile nella mente del secondogenito del principe Carlo, che da allora si è messo alla ricerca di una compagna che assomigliasse a Pippa in tutto e per tutto. E stando alle conclusioni presentate da Duncan Larcombe, con Meghan Markle il nipote della sovrana avrebbe raggiunto il suo scopo.

Dal suo punto di vista, la star di “Suits” ricorderebbe molto la sorella di Kate. Forse non sono proprio due gocce d’acqua, ma la somiglianza sarebbe evidente. Oltre all’aspetto fisico, le due donne sono anche accumunate da una serie sorprendente di dettagli. Innanzitutto nelle vene di entrambe non scorre sangue blu, sono appassionate di sport, sono molto attente a quello che mangiano e ci tengono alla linea.

Anche in fatto di stile, le due donne in privato adorano vestire casual, mentre per le occasioni importanti scelgono abiti moderni e molto femminili, in cui prediligono sfoggiare i capelli sciolti, senza far uso di acconciature troppo ricercate. Come se non bastasse, entrambe preferiscono farsi largo con un sorriso ammaliante e con un carattere forte e risoluto. Da qui per il biografo è logico concludere che sposando Meghan Markle, il principe Harry ha dimostrato che sotto sotto ambiva ad un’altra preda che risponde al nome di Pippa Middleton.