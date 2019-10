Il principe Harry in difesa della moglie: "Così ho perso mia madre: è bullismo"

Come è da sempre risaputo, i tabloid Inglesi stampano decine di articoli a tema scandalistico sull’oramai famosa duchessa di Sussex Meghan Markle. L’ex attrice di Hollywood infatti è diventata l’argomento più papabile e più diffuso di tutto il Regno Unito, insomma una vera fonte inesauribile di gossip.

Ciononostante però non si pensa a quelle che sono le reali conseguenze sui diretti interessati di questi articoli, su come possano sentirsi alla lettura di quei paragrafi, che nella maggior parte dei casi, possono anche non corrispondere pienamente al vero. Ed è su questa tematica che il principe Harry ha deciso di sporgere denuncia all’Associated Newspapers, ovvero un associazione giornalistica con all’interno le principale testate inglesi.

Alla base della denuncia esposta dai legali del duca di Sussex infatti, vi è proprio questo accanimento mediatico nei confronti della moglie, in maniera del tutto gratuita e senza motivo, provocando un grande senso di sconforto in Meghan; l’unico scopo della stesura di questi articoli infatti, è quello di fare campagna denigratoria allo scopo di screditare la Markle.

Un episodio in questione però è stato reputato più grave di altri, dove il “Mail on Sunday” pare che abbia pubblicato una lettera inviata dalla Markle al padre, per corrispondenza; tale lettera non solo appare pubblicata, ma anche volutamente modificata, così da travisare completamente il contenuto della lettera in essere.

A tal proposito infatti il principe Harry ha scritto un lungo intervento sul sito ufficiale dei duchi di Sussex, dove si legge: “Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto da non essere trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie cadere vittima delle stesse, potenti forze“. Quelle di Harry appaiono parole di paura e preoccupazione, di un padre ed un marito pronto a tutto per difendere la sua famiglia.

Inoltre le azioni legali che ha iniziato il principe Harry, saranno interamente pagate da lui, ed eventuali risarcimenti per danni, verranno devoluti in beneficienza presso un associazione contro il bullismo. Proprio a tema di bullismo infatti che durante il comunicato postato sul sito, il principe Harry ha esternato il suo risentimento nei confronti di chi non guarda l’interesse del prossimo, senza preoccuparsi delle conseguenze che possono provocare certe azioni.