Il Principe Harry e Meghan a Roma per le nozze di Misha Nonoo e Michael Hess

Al Gianicolo, luogo storico e poetico di Roma, presso la bellissima villa Aurelia, la stilista Misha Nonoo ha detto sì al ricco americano Michael Hess. Un matrimonio blindato, esclusivo e rimasto segreto fino all’ultimo istante.

Erano presenti ben 200 invitati, ma i protagonisti veri e propri erano Meghan Markle, amica intima della sposa ed il principe Harry, entrambi in look total black. Lui in frac, lei in abito nero lungo ed elegantissimo, velato sulle spalle, con i capelli neri raccolti, molto sorridente e felice di essere al matrimonio dell’amica che avrebbe organizzato il suo incontro con Harry. La duchessa Meghan ha inoltre sfoggiato due bellissimi orecchini tempestati di diamanti.

Oltre ad Harry e Meghan, al matrimonio, erano presenti altri 200 invitati, tutti in lungo, compreso un ospite misterioso, coperto con un ombrello e cappello appena sceso dal van. Invece, si è amabilmente concessa ai fotografi, Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald, in abito di chiffon rosa antico fermato da una cinta dorata, accompagnata dal marito Jared Kusher.

Ieri, qualche sito internet inglese faceva notare che durante le nozze, Meghan ed Ivanka si sarebbero incontrate dopo che non si erano viste durante la visita di Stato di Donald Trump a giugno a Londra, dal momento che Meghan era in congedo di maternità per la nascita di Archie.

Incontro che, qualora fosse avvenuto, sarebbe stato comunque molto imbarazzante, dato che Meghan ha sempre criticato Donald Trump, prima di sposare Harry, soprattutto in seguito alla sua intervista rilasciata al Nightly Show con Larry Wilmore. Durante l’intervista, Meghan, aveva duramente attaccato Trump sui diritti delle donne, calpestati dal presidente durante la sua campagna politica del 2016.

Probabile che comunque, le due non abbiano voluto rompere la quite e l’incanto di uno dei matrimoni più glamour dell’anno, matrimonio a cui era attesa anche la regina Rania di Giordania. Matrimonio nel quale non è passata inosservata neanche Katy Perry, in vestito color pesca ed occhiali bianchi, accompagnata da un elegantissimo Orlando Bloom.