Il principe George compie 7 anni: indossa la maglia mimetica come suo papà William

Il principe George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, meglio conosciuto come il principino George, oggi 22 luglio, compie 7 anni. Il primogenito del principe William e di Kate Middleton, ha spento la sua settima candelina e per l’occasione mamma Kate ha postato sui canali social reali e più specificamente sull’account di Kensington Palace, nuove foto del piccolo.

Il futuro re d’Inghilterra appare felice e sereno, nello scatto pubblicato, con la sua folta chioma bionda e un sorriso che conquista. Nella foto, lo si vede con indosso la sua prima maglia mimetica, esattamente come suo papà William quando compì 7 anni.

La famiglia reale festeggia il compleanno del piccolo George ad Amner Hall, la residenza di William e Kate, duchi di Cambridge. Per il principino ci sarà una mega torta e una festa in famiglia con tanto di regali, libri soprattutto. L’Inghilterra ha accolto come una boccata d’ossigeno il compleanno di George, dopo i difficili recenti mesi vissuti a causa del Coronavirus.

Difatti, la rivista “Sun” ha titolato: “I suoi denti da latte spaziati, sorridono alla nazione“. Il piccolo è apparso nello scatto con i suoi denti da latte spaziati e grossi e proprio sul suo sorriso, la stampa britannica si è soffermata. A quanto pare però una piacevole e graditissima sorpresa lo attende: alla festa di compleanno del principino parteciperanno anche i nonni Middleton.

La duchessa di Cambridge non aveva nascosto quanto le mancassero i genitori, i quali non vede da tempo a causa del lockdown e proprio qualche settimana fa, aveva dichiarato: “Non vedo i miei genitori da mesi, mi mancano“. Il settimo compleanno del futuro re, può essere un’ottima occasione per stare nuovamente tutti insieme e festeggiare in armonia. Tanti auguri George!