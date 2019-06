Il principe Filippo avvertì il nipote Harry: “Le attrici si frequentano, non si sposano”

A distanza di poco più di un anno dal royal wedding che ha visto come protagonisti il principe Harry e Meghan Markle, il Daily Mail ha diffuso una notizia che darà molto da fare ai portavoce della casa regnante inglese.

Riportando le dichiarazioni di una fonte molto vicina a Buckingham Palace, il quotidiano britannico ha rivelato che il principe Filippo cercò di dissuadere il nipote dallo sposare l’attrice di “Suits”. Dal suo punto di vista, un impegno sentimentale con Meghan Markle gli avrebbe comportato un futuro imprevedibile, ma soprattutto difficile da gestire.

In considerazione di questa preoccupazione, il marito della regina Elisabetta II quando intuì che la relazione tra i due si stava facendo seria, forte dell’esempio del re Edoardo VIII che per amore dell’attrice americana Wallis Simpson fu pronto a rinunciare al trono, avrebbe consigliato al secondogenito di Lady Diana di mettersi il cuore in pace, non intestardendosi nel rimanere legato a Meghan Markle.

In particolare la frase pronunciata dal 98enne Duca di Edimburgo sarebbe stata la seguente: “Le attrici si frequentano, non si sposano“. Al momento non è chiaro se il consiglio sia stato dato su libera iniziativa dell’anziano sovrano, oppure come risposta ad una richiesta di confronto da parte del nipote, indeciso sul da farsi. Ad ogni modo, per quanto è dato sapere, anche il fratello William espresse più di una perplessità sulla loro relazione, tanto da domandargli se fosse sicuro di volerla continuare.

Resta comunque il fatto che Harry non ha voluto ascoltare il consiglio del nonno, che lo metteva in guardia su una scelta che gli avrebbe condizionato l’avvenire. Come noto, il duca di Sussex ha deciso di fare di testa propria, seguendo quello che gli comandava il cuore. Tra le altre cose, l’episodio non sembra aver minato i loro rapporti, che sono stati sempre ottimi, da qui si spiega perché Harry abbia deciso di dare il cognome del nonno – Mountbatten – al figlio Archie nato lo scorso mese di maggio.