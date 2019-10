Il principe Carlo furioso con Harry: tensione e crisi nella monarchia

Una grave crisi affligge la monarchia della Regina Elisabetta; da quando infatti Harry ha confessato pubblicamente che una forte tensione regna tra lui e il fratello William, confermato poi dalla moglie di Harry, Meghan Markle, di certo la notizia ha creato una forte instabilità all’interno della casa reale, dando quindi una cattiva impressione al mondo, reputando il regno instabile, incapace di essere unito e coeso ai fini del governo del paese.

Ad ergersi contro la coppia dei duchi di Sussex è lo stesso principe Carlo, lo stesso che fino a poco prima aveva sempre difeso la coppia, dimostrando di essere un padre molto comprensivo e alla mano. A quanto pare l’aver messo in pericolo ed in discussione la stessa corona, ha creato il pretesto giusto per avere dei forti risentimenti nei confronti dei ragazzi.

Secondo il tabloid “Sun” infatti, pare che un “Insider” ovvero un personaggio molto vicino alla famiglia reale, ha riferito che ci sono forti tensioni nella palazzo, tanto da che la stessa Regina ha convocato il figlio Carlo, ordinandogli di ristabilire la pace e la quiete nella famiglia, e di ritrovare il giusto equilibrio affinché questa situazione finisca al più presto.

Di certo non ha aiutato neanche l’annullamento all’ultimo minuto dell’incontro di Meghan con il principe Carlo, che sicuramente sarà risultato seccato da questa mancanza di rispetto. Inoltre pare che il Carlo sia stato anche battuto sul tempo in merito a un documentario dedicato alla sua persona che sarebbe dovuto uscire in questi giorni, dove però è stato lanciato in anticipo, a sua insaputa, il documentario dedicato ad Harry e Meghan, oscurando quindi il lavoro fatto dal padre, che aveva dedicato molto tempo al succitato documentario.

Infatti a tal proposito, secondo l’insider di palazzo pare che Carlo abbia affermato: “è stato completamente annientato, tutto perché questi due pensano di aver reinventato la ruota“. Di certo quindi gli andamenti familiare nella corte reale non appaiono essere dei migliori, e tutto pare che sia opera di Harry e Meghan.