Il primo incontro tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: lui fu scortese

Tra la regina della televisione italiana, Maria De Filippi e il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, l’amore procede a gonfie e vele da circa 25 anni. Entrambi sono fondamentali l’uno per l’altra e se Maria non ha mai nascosto l’importanza che Costanzo ha avuto nella sua carriera, oltre che la rilevanza che ha nella sua vita; Maurizio ha sempre dichiarato quanto la De Filippi fosse indispensabile nella sua esistenza.

I due sono sposati da 25 anni e hanno un figlio, Gabriele, che è stato adottato quando aveva all’incirca 10 anni. Se Maurizio è stato l’unico uomo per Maria, lo stesso non possiamo dirlo di Costanzo il quale prima di Queen Mary ha avuto due matrimoni alle spalle, poi naufragati. La De Filippi è la donna giusta per Maurizio, colei che ha saputo conquistarlo con la sua semplicità, eleganza e intelligenza.

La storia, così raccontata, sembra l’idillio perfetto eppure il primo incontro tra Maria e Maurizio non andò proprio nel migliore dei modi. A raccontarlo è l’avvocato Giorgio Assumma, amico di Maria e Maurizio e colui che fece da cupido per la coppia perché fu proprio lui a farli incontrare per la prima volta. Dalle parole dell’avvocato, si evince che il giornalista non fu proprio garbato con colei che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie.

Assumma ha dichiarato: “All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma“. Dunque, il tutto si riduce solo al primo incontro perché, come asserisce Assumma, i due dopo pochi gironi già si incontravano a Roma. E se Maurizio all’epoca fu sgarbato, con il tempo ha coltivato, insieme a Maria, una storia d’amore che ha poi spiccato il volo.

L’avvocato ha poi spiegato qual è il segreto della longevità della loro storia d’amore, dato che nel mondo dello spettacolo si finisce più per lasciarsi che per stare insieme. Su questo aspetto, Assumma ha confessato: “L’intesa con Maria? Basata su un forte legame intellettuale, il sicuro cemento per un’intesa duratura“.