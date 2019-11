Il premier Conte in pubblico con la compagna dopo la presunta crisi

Fino a qualche giorno fa, il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino venivano dati in crisi e prossimi alla rottura. Sul punto, il sito Dagospia aveva addirittura ipotizzato un imminente trasloco del primo ministro direttamente a Palazzo Chigi.

A far propendere verso questa conclusione, sarebbero stati dei lavori di manutenzione non previsti all’interno dello storico palazzo in cui si riunisce il governo, ma conosciuto anche per essere la residenza del Presidente del Consiglio. Stando a quanto trapelato, questi lavori avrebbero riguardato l’appartamento di spettanza di Conte, ora munito di porta blindata, un antifurto e una cabina massaggiante, il tutto per una spesa complessiva pari a 23mila euro.

In ragione di questi interventi, qualcuno era giunto a credere che il premier fosse in procinto di traslocare perché tornato single. A quanto pare però, nulla di tutto ciò corrisponderebbe al vero. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per via della vetustà degli ambienti interessati, si erano resi necessari alcuni lavori di riqualificazione degli impianti e dei servizi igienici, adeguando le strutture alla normativa antincendio.

L’ulteriore smentita è arrivata anche attraverso un servizio apparso sul settimanale Chi, dove il giurista di origini pugliesi è stato immortalato mentre con la compagna era intento a fare la spesa. A parte qualche gesto affettuoso del politico, tra di loro non ci sono state effusioni, anche perché la compagna non avrebbe mai perso l’aplomb, preferendo non lasciarsi andare a tenerezze.

Nonostante le foto e le smentite, il dubbio che qualcosa non vada più per il verso giusto continua ad aleggiare. Non a caso l’idea di apparire insieme, giusto qualche giorno dopo le voci su una presunta crisi, può rispondere alla strategia di comunicazione messa in atto dal portavoce di Conte, Rocco Casalino, architettata al solo fine di zittire le malelingue. Anche perché la coppia, sino ad oggi è stata immortalata solo in pochissime circostanze: a quanto pare la compagna del premier ha sempre preferito tenersi alla larga dai riflettori. In altre parole il mistero si infittisce.