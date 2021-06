Il possibile futuro di Jeda: convivenza con Vera Gemma e programma in Mediaset

Jeda, nonostante non abbia partecipato come concorrente durante la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio molto importante semplicemente come ospite fisso per assistere alla sua fidanzata in Honduras, Vera Gemma.

Gran parte del merito va dato proprio a Ilary Blasi che, spesso e volentieri, gli ha dato parola negli studi di Canale 5. Proprio la moglie di Francesco Totti, intervistata da Tommaso Zorzi a “Il Punto Z”, svela che il manager di musica trap sarebbe stato contattato da Alfonso Signorini per prendere parte alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Le ultime voci sul futuro di Jeda

In realtà dopo questo annuncio, un po’ a sorpresa, di Ilary Blasi le voci su una possibile presenza di Jeda al “GF Vip” non sono mai decollate del tutto. Nonostante questo il suo futuro sembra essere ancora in TV, come svelato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine “Oggi“: “Su Jeda punterebbe una produzione Mediaset… Cosa bolle in pentola?”. Il giornalista però non svela la trasmissione pronta a puntare su Jeda, quindi per il 22enne la sua esperienza televisiva potrebbe iniziare senza passare da nessun reality show.

Oltre alla sua vita lavorativa, per Jeda si sta godendo delle soddisfazioni anche nella vita privata. Sempre sul settimanale diretto da Umberto Brindani il ragazzo è pronto ad andare a convivere con Vera Gemma affermando che: “Sono venuto a sapere che la coppia sta cercando casa a Milano“.

Intanto, se per Jeda si apre un futuro televisivo senza reality, Vera in una recente intervista ha dichiarato di essere pronta a ripetere questa avventura: “Temptation Island? Parteciperei di certo, non mi pongo il problema di non essere più credibile come attrice e regista”. Come ben sappiamo però la figlia d’arte non è stata chiamata dagli autori per poter partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.