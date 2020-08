Il Paradiso Delle Signore, Pietro Masotti parla delle difficoltà dell’attore: "Potrei aprire una piccola palestra"

Pietro Masotti è uno dei protagonisti di maggiore rilievo della soap opera “Il Paradiso Delle Signore”, nella quale interpreta il ruolo di Marcello Barbieri. L’attore è stato intervistato dal settimanale “TvMia”, dove ha riflettuto sul lavoro di attore caratterizzato anche da molte difficoltà. In relazione a questa riflessione, Masotti ha voluto ricordare un periodo difficile della carriera, in cui ha dovuto fare i conti con l’assenza di ruoli.

L’attore ha fatto intendere di non dimenticare quel periodo, motivo per il quale ha pensato alla possibilità di aprire una palestra, considerate le difficoltà di questo mestiere che non ha certezze. Queste sono state le dichiarazioni di Pietro Masotti che ha parlato di quella situazione: “Ho vissuto un periodo difficile, avevo fatto una lunga tournèe teatrale e quando è finita sono tornato a Roma ero fuori dal giro, non trovavo altri ruoli”.

Le parole dell’attore Pietro Masotti sulla sua passione per lo sport, in particolare per la palestra

Il giovane interprete ha spiegato quanto sia fondamentale il ruolo di Marcello che gli ha permesso di essere conosciuto da milioni di telespettatori italiani. Questo personaggio è riuscito in poco a conquistare il pubblico anche per via dell’intreccio amoroso che vede Roberta divisa tra Marcello e Federico.

Allo stesso tempo Pietro Masotti ha ribadito che non ha mai dimenticato quel periodo complicato al punto da aver pensato a un piano alternativo. L’interprete ha posto l’accento sulla sua passione per lo sport, in particolare per la palestra, motivo per cui ha pensato a questa ipotesi.

Pietro Masotti ha svelato di aver ottenuto il diploma di istruttore personale, dopo aver seguito un corso. Queste le parole al riguardo dell’attore che interpreta il ruolo di Marcello Barbieri dalla seconda stagione de “Il Paradiso Delle Signore Daily”: “Visto che amo molto lo sport, ho pensato che potrei aprire una piccola palestra”.