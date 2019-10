Il paradiso delle signore, Pietro Genuardi racconta il legame tra il personaggio di Armando Ferraris e Agnese Amato

Lunedì 14 ottobre ricomincia la soap opera “Il paradiso delle signore” che darà avvio alla quarta stagione e ci saranno nuovi volti molto noti al pubblico per la partecipazione ad altri prodotti televisivi. Un esempio si ritrova nel personaggio di Armando Ferraris che ricopre il ruolo di capomagazziniere de Il paradiso delle signore. Questa new entry avrà un legame con la vita di Agnese, il cui cuore potrebbe tornare a battere dopo aver fatto i conti con l’assenza del marito.

Ci sono molte curiosità intorno alla figura di Armando rese disponibili grazie all’ufficio stampa della Rai: un uomo che ha lavorato in fabbrica dalla giovane età. Questa situazione gli ha consentito di assumere un forte avvicinamento al sindacato ed è un grande amico di Luciano, con il quale condivide la passione per il ciclismo. Il Ferraris attraversa un momento complicato della sua vita ma sarà l’amico a dargli la possibilità di poter trovare impiego come magazziniere. Si tratta di un’opportunità che coglie al volo Armando, dopo aver ricevuto l’offerta di lavoro da parte del ragionier Cattaneo.

Le parole dell’attore

La storia del signor Ferraris è molto interessante e al tempo stesso drammatica per via di un passato complicato, segnato da un tragico evento. L’uomo è rimasto vedovo in seguito alla morte prematura della compagna e dimostra una grande capacità di ascoltare il prossimo, ma è convinto delle proprie idee. La curiosità non manca a questo nuovo personaggio che darà nuova linfa alla soap opera pomeridiana.

Armando non si preoccupa di dare una svolta alla propria vita e mette al primo posto l’intenzione di aiutare le persone a lui vicine, ma qualcosa cambierà nella vita del nuovo magazziniere de Il paradiso delle signore. Il Ferraris si renderà ben presto conto che potrebbe innamorarsi dopo l’incontro con una donna dal carattere completamente differente rispetto al suo. Ci sarà un legame evidente con Agnese Amato, con la quale condivide la solitudine sentimentale, per via dell’assenza rispettivamente della compagna e del marito.

A interpretare il ruolo di Armando Ferraris è l’attore Pietro Genuardi che è stato protagonista di un’intervista al settimanale “Dipiù tv”, nel corso della quale ha avuto modo di parlare di questo nuovo impegno televisivo. L’interprete si è fatto conoscere al grande pubblico per il ruolo di Ivan Bettini avuto per molti anni nella serie tv “Centrovetrine” trasmessa per molti anni su canale 5.