Il Paradiso delle Signore, Neva Leoni pubblica una foto da sposa. La risposta di Capuano: "Ti sei dimenticata di Sandro?"

Venerdì 17 maggio è terminata la prima stagione della soap opera Il paradiso delle signore daily che ha visto la presenza di giovani attori nel cast del prodotto televisivo. Lo stesso discorso vale per le attrici che hanno dimostrato il proprio talento mettendosi a confronto con nuovi personaggi. Un esempio si ritrova nell’attrice Neva Leoni che ha vestito i panni della cantante Tina Amato che si innamora del produttore discografico Sandro. Recalcati è reduce da un matrimonio finito nel peggiore dei modi con Nora. Quest’ultima ha tentato di mettere degli ostacoli nel rapporto tra i due innamorati ma non è riuscita nel proprio intento.

L’attrice è molto presente sui social dove ha dato un arrivederci al pubblico che dovrà attendere ottobre, mese in cui farà ritorno sul piccolo schermo la soap opera. Nella giornata di ieri 22 maggio, la Leoni ha messo una foto di un matrimonio con un collega e non si trattava dell’attore Luca Capuano. Di conseguenza è arrivata puntuale il commento di una fan che ha mostrato le speranze per la prossima stagione de Il paradiso delle signore daily: “Il popolo esige il matrimonio con Recalcati“.

Il legame con il personaggio interpretato

Non si può dimenticare il commento di Luca Capuano che veste i panni di Sandro e ha scritto queste parole: “Già ti sei dimenticata di Recalcati?“. Si profila una nuova stagione piena di attese da parte del pubblico e aumenta la possibilità per la riconferma di Luca Capuano dopo che il settimanale Tv sorrisi e canzoni non aveva dato per certa la sua presenza.

Neva Leoni ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina di Instagram attraverso il quale ha espresso le proprie sensazioni affermando di non essere brava a esprimere le proprie sensazioni senza lo strumento dell’ironia. Ha posto l’accento sul personaggio di Tina, una ragazza che ha tanto amato e criticato ma allo stesso tempo le ha regalato molte risate. Neva Leoni ha definito Tina come: “Scoperta continua, un viaggio meraviglioso e uno del lavori più faticosi della sua vita“.

Inoltre Neva Leoni si è concentrata su persone fondamentali che hanno vestito, truccato, pettinato, diretto, scritto e sopportato gli attori. Infine ha fatto notare il legame speciale con gli spettatori che le hanno dimostrato un amore fondamentale per continuare l’avvenura del Paradiso delle signore.