Il Paradiso Delle Signore, Marta Richeldi: "Io e Giorgio Lupano compagni di scuola"

Marta Richeldi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della soap opera di Rai Uno campione di ascolti, “Il Paradiso Delle Signore” dove interpreta il ruolo di Silvia, moglie del ragionier Cattaneo. Negli ultimi recenti appuntamenti è venuta fuori un’evoluzione di questo personaggio che ha messo lo spettatore a confronto con il suo passato.

L’attrice, nel corso di un’intervista, ha avuto modo di fare alcune rivelazioni anche riguardo al rapporto con i colleghi della soap opera. In primo luogo si è concentrata sul tifo da parte del pubblico per la coppia formata da Clelia e Luciano, dicendosi non sorpresa da tale scelta: “Penso sia normale, un amore travolgente e passionale descritto anche nel periodo dell’incontro, dell’innamoramento che brucia”.

Le parole dell’interprete di Silvia

Ha posto l’accento anche sul rapporto tra Clelia e Silvia che lottano per amore di Luciano: “Ad ogni modo mi piace che Silvia e Clelia siano nemiche/amiche, tra di loro c’è rispetto, spesso si sono venute incontro”. Inoltre ha parlato dell’amicizia con il collega Giorgio Lupano che interpreta il ruolo di Luciano.

Marta Richeldi ha ricordato di aver già lavorato con Lupano soprattutto in ambito teatrale rivelando: “Io e Giorgio siamo stati compagni di scuola all’Accademia del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi, è stato bellissimo ritrovarci avendo anche una grammatica comune”.

Ha continuato evidenziando che sia lei che Giorgio Lupano condividono la passione per il palcoscenico: “Tra noi c’è una grande intesa, a volte modifichiamo delle scene insieme o decidiamo come recitarle”. Allo stesso tempo ha specificato di aver instaurato un legame di amicizia con altri protagonisti della soap: “Ma è stato bello anche con Alessandro Fella e Federica Girardello che hanno interpretato i miei figli”. Infine sul suo rapporto con il mondo della televisione ha affermato: “Mi considero novella nell’ambito televisivo, vengo dal teatro classico e contemporaneo”.