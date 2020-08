Il Paradiso delle Signore, l’annuncio di Neva Leoni: "Mi sposo"

Neva Leoni è stata una delle protagoniste indiscusse delle prime stagioni della soap opera “Il Paradiso Delle Signore” che andava in onda su Rai Uno nella fascia pomeridiana: è stata importante anche la partecipazione alla fiction “Che Dio Ci Aiuti”.

Ha sorpreso il pubblico la sua assenza nella seconda stagione, ma l’interpretazione del personaggio di Tina è rimasta indelebile agli occhi dei milioni di spettatori. I fan hanno mostrato in diverse occasioni la speranza che possa esserci un ritorno nel cast della Leoni, ma nel frattempo l’attrice ha colto l’occasione per dare un annuncio importante.

La 27enne ha svelato che presto convolerà a nozze con il fidanzato Claudio Colica. Su Instagram ha pubblicato una foto con il compagno per fare questa comunicazione: “E niente, pare che ci sposiamo”. Ha continuato dicendo di essere felice di questa scelta, facendo intendere di aver trovato la persona giusta al suo fianco.

Queste sono state le parole al riguardo: “Sposerò l’uomo più incredibile che si sia mai visto al mondo. Sono tanto, tanto felice”. Neva Leoni e Claudio Colica condividono anche il lavoro nel mondo dello spettacolo, sebbene in ambiti differenti. Il fidanzato dell’attrice si è fatto conoscere sul web per aver formato con il fratello Fabrizio il gruppo intitolato “Le coliche” e divenuto tra i più seguiti su Youtube.

Inoltre ai fratelli Colica è arrivata un’opportunità irrinunciabile a livello televisivo. Si tratta della partecipazione a un programma di punta della Rai, come “Pechino Express”, ma Claudio Colica non ha potuto portare a termine il percorso all’interno della trasmissione a causa di un infortunio. Infine Neva Leoni e Claudio Colica sono legati sentimentalmente da molto tempo e sembra essere il momento giusto per compiere questo passo.