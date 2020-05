Il Paradiso Delle Signore, Giulio Corso e Federica De Benedettis: dopo il matrimonio, pensano ai figli

Federica De Benedittis e Giulio Corso sono la coppia più amata della soap opera “Il Paradiso Delle Signore”, dove si sono conosciuti ed è nata la storia d’amore. E’ passato quasi un anno dal loro matrimonio e potrebbero esserci dei nuovi progetti, come ha avuto modo di chiarire la stessa De Benedittis nel corso di un’intervista.

La giovane attrice ha fatto delle rivelazioni al settimanale “Dipiù Tv”, dove ha sottolineato il suo desiderio di diventare madre, precisando al riguardo: “Ci stiamo pensando, questo potrebbe essere il periodo giusto perchè abbiamo tanto tempo per noi”. L’interprete della soap opera ha motivato questa sua risposta, facendo riferimento ai continui impegni di lavoro che li dividono tra fiction e palcoscenico.

Le parole della giovane attrice sulla soap opera di Rai Uno e sul rapporto con il marito

Queste le parole al riguardo di Federica De Benedittis che ha affermato sugli impegni di lavoro: “Di solito io sono sul set e Giulio in giro per l’Italia a fare teatro”. Ha avuto anche modo di porre l’accento sul suo rapporto con il personaggio di Roberta divenuto uno dei più apprezzati dai milioni di telespettatori italiani.

La De Benedittis ha ironizzato sulla possibilità di diventare madre anche per l’interpretazione della Pellegrino ne Il Paradiso Delle Signore: “Certo, sarebbe un problema per Roberta Pellegrino se tornassi sul set con la pancia, non potrebbero più inquadrarmi a figura intera”.

Ha continuato dicendo che l’idea di mettere su la famiglia l’ha maturata in questi mesi, facendo notare alcune proprie perplessità: “Mi domando se sia prudente portare avanti una gravidanza ora che è sconsigliabile avvicinarsi a medici e ospedali”. Inoltre Federica De Benedittis divenuta moglie di Giulio Corso lo scorso 27 ottobre, ha concluso questa ipotesi, dicendo che per il momento resta in attesa: “Per ora la decisione resterà in sospeso”.