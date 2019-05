Il nuovo royal baby è nato: la verità sulla gravidanza di Meghan Markle

C’è sempre stata tanta attesa e trepidazione per la new entry in casa reale, fin dall’inizio della gravidanza della bella attrice 37enne Meghan Markle. La data del parto era prevista per la fine di aprile e di fatto tanti sono gli indizi che fanno sospettare che in realtà il bambino sia nato, ma che la corona non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali al mondo. Pare che un noto dj di Virgin radio, Chris Evans, abbia annunciato in trasmissione “Il royal baby è già nato“; ciò è avvenuto ben due giorni fa, scatenando la trepidazione di tutto il popolo inglese, inclusi i giornalisti che davanti a questo eccesso di privacy non hanno vita facile.

Ma possiamo lo stesso dedurre che con estrema probabilità le affermazioni e le voci che girano in questi giorni non siano solo rumors volti a fomentare la curiosità delle persone. Di fatto la settimana prossima Harry sarebbe dovuto partire per Amsterdam, ma ha annullato il viaggio, rencandosi in Olanda, invece, il 9 maggio per ufficializzare il countdown degli Invicutus Games, che si terranno nel 2020. A seguito del rinvio della partenza i fans erano oramai convinti della nascita del royal baby, ma la corona ha di fatto smentito, stroncando sul nascere tali rumors.

Ciononostante si pensa che tale mossa sia stata attuata ai fini di garantire ancora un pò di privacy ai genitori e rimandare ancora la notizia ufficiale. Infatti già in precedenza, in un’intervista Meghan ed Harry non fecero mistero sul fatto che avrebbero atteso qualche tempo prima di annunciare l’effettiva nascita del bambino e che quindi la notizia sarebbe avvenuta non “real time” bensì in “differita“. Scelta che, come si è anche visto con le precedenti nascite dei figli di William e Kate, appare controcorrente alla tradizione.

I tabloid inglesi affermano che tale mossa sia stata scelta per consentire la completa ripresa dallo stress del parte di Meghan, così da presentarsi in ottima forma al pubblico. Ancora secondo i rumors britannici pare che Harry e Meghan aspettino una bambina, e che con ogni probabilità venga chiamata Diana, in onore della defunta madre di Harry. Ma c’è ancora un’altra ipotesi, in quanto sembra che un nome molto in voga che si vocifera in tutto il Regno Unito sia un nome del tutto italiano, ovvero Allegra.

Tra le domande e le ipotesi più di moda nelle strade inglesi ne regna una in particolar modo: “quanti figli darà alla luce la duchessa di Sussex?“. Infatti da un intervista fatta a Meghna, spolverata nel lontano 2014, l’attrice rivelò “Sogno di essere una mamma con tantissimi bambini che girano per casa mia“. All’epoca dell’intervista Meghan aveva da poco divorziato con il suo primo marito Trevor Engelson. Quindi, molto probabilmente, a prescindere dal nome e dall’esatta data di nascita del new royal baby il bambino non rimarrà figlio unico per molto tempo, ma avrà presto un fratello o una sorella più giovane.