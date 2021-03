Il nuovo progetto imprenditoriale di Elisabetta Gregoraci

Come ben sa chi segue Elisabetta Gregoraci sui social, l’ex moglie di Flavio Briatore ha da poco commercializzato una sua linea di t-shirt. Si tratta di magliette basiche, una sorta di capsule collection, firmate EG dalle iniziali della showgirl calabrese. Su di esse sono ricamate le frasi più iconiche, quelle più celebri pronunciate dalla Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Attualmente le magliette sono disponibili in due sole colorazioni, bianche e verdi, costano 39 euro l’una e riportano frasi come “Latte e Biscotti” e il vero e proprio tormentone, ovvero “Ma cosa ne sssai”, la frase che Elisabetta, arrabbiata come non mai, ha urlato più volte alla nemica Antonella Elia nel corso di un acceso confronto che ha avuto luogo tra le due donne mentre lady Billionaire si trovava ancora nella casa di Cinecittà.

Il mistero della linea di t-shirt messe in vendita da Elisabetta Gregoraci

Anche la linea di magliette di Elisabetta Gregoraci sta facendo discutere un po’ come tutto quello che riguarda la 41enne ex modella di Soverato. Se da una parte c’è chi si chiede come mai le magliette siano in vendita sul sito del marchio 3rebound, azienda di Francesco Bettuzzi, suo ex fidanzato, dall’altra c’è chi accusa – neanche troppo velatamente – l’ex moglie di Briatore di aver “rubato” l’idea delle magliette ai fan.

I primi sospetti sono cominciati a circolare sui social, in primis su Instagram, qualche giorno fa, e di recente sono stati rilanciati e alimentati dal portale di gossip televisivo Dagospia. Il web magazine di Roberto D’Agostino ha fatto notare infatti che in occasione dei quarant’anni di Elisabetta Gregoraci, festeggiati lo scorso 8 febbraio 2021, alcuni suoi fan le avevano regalato una maglietta identica a quella che poi è stata commercializzata col marchio EG.

Entusiasta del regalo, la bruna conduttrice aveva posato su Instagram con indosso la maglietta, che di lì a poco è stata prodotta in serie e commercializzata sul sito di Bettuzzi. Si tratta dunque di un clamoroso autogol? Un vero e proprio plagio alla luce del sole, che l’ex gieffina non si è neanche preoccupata di nascondere? Sembrerebbe proprio di sì!