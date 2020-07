Il nuovo fidanzato di Giulia Salemi, l’indiscrezione

Numerose voci corrono sul conto della famosa influencer Giulia Salemi, ex protagonista del Grande Fratello Vip, terza edizione. La bella ragazza di origini persiane infatti, dopo la storia finita male con Francesco Monte, sembra che, a distanza di un anno, sia pronta a voler ricominciare, a volersi dare un’altra possibilità in amore, e questa possibilità la vuole dare non solo a lei, ma a anche ad Andrea Arrigoni.

Arrigoni è molto conosciuto in ambito musicale con il nome d’arte di Shiva, un ragazzo ventenne originario di Legnano. Secondo molti infatti, Giulia e Andrea, pare che abbiano iniziato una vera love story, bypassando persino il periodo del flirt. Non sono mancati indizi che hanno poi fatto scattare il dubbio nei numerosi fan, grazie anche a una serie di foto fatte da loro stessi fan, che vedono la Salemi in teneri atteggiamenti insieme a Shiva.

Il tutto ovviamente appare solo un rumors, semplici voci di corridoio; se da una parte circola questa teoria circa il fidanzamento della Salemi con Shiva, dall’altra parte c’è anche chi non crede a queste voci, affermando che al momento i due stanno solo coltivando un semplice rapporto di amicizia.

Bisogna infatti contare che Giulia, a seguito anche della sua storia finita con Francesco Monte, no ha una grande idea del genere maschile, tanto che la ragazza ha anche pubblicato il suo primo libro, ricevendo molto successo nella sua cerchia di fans. Il titolo del libro infatti sembra già tutto un programma: “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“.

Intanto, Alan Fiordelmondo, commenta che tra i due non c’è alcuna relazione, ma una semplice quanto genuina amicizia: “La protagonista del Grande Fratello Vip 3 e il rapper per quanto ci riguarda sono solamente amici. Per altro si conoscono da solo poche settimane (da circa metà giugno), e le loro uscite sarebbero limitate alla compagnia di un variegato gruppo di amici di entrambi.Non vogliamo fare smettere di sognare nessuno, soprattutto sotto l’ombrellone distanziato dell’era Covid, ma credeteci: per il momento la bella Giulia è ancora da considerarsi single“.