Il nuovo compagno di Lady Gaga non è Bradley Cooper ma il fonico Dan Horton

Per tutti era scontato che dopo la rottura tra Bradley Cooper ed Irina Shayk, l’attore di American Sniper si fosse legato alla star di Poker Face. A quanto pare però, tutti coloro che lo davano per certo, dovranno ora ricredersi. Lady Gaga è stata infatti pizzicata in compagnia di un altro uomo che ha baciato in pubblico.

Stando a quanto rivelato da People, la nuova fiamma di Miss Germanotta si chiama Dan Horton, ed è un ingegnere del suono molto richiesto dalle star. Per quanto è dato sapere, ha iniziato a lavorare con Lady Gaga da novembre 2018, ma all’attivo ha anche altre prestigiose collaborazioni con star di prim’ordine come Justin Timberlake, Camila Cabello, Bruno Mars, Taylor Swift, Jay-Z e Lenny Kravitz. Quest’ultimo qualche anno fa lo lodò pubblicamente, affermando che non avrebbe potuto fare a meno di lui durante i suoi tour musicali.

Così, mentre tutti credevano che Lady Gaga e Bradley fossero andati a vivere insieme a New York, si è scoperto che la cantante flirtava con il 37enne Dan Horton in un ristorante non lontano da Los Angeles. Chi era lì presente, ha pubblicamente ammesso che i due “sembravano più che amici”. In uno degli scatti pubblicati in esclusiva da People, si nota chiaramente la cantante chinarsi per baciare il suo nuovo compagno.

Ma non ci sarebbe solo questo: la star infatti non si sarebbe nemmeno preoccupata di mantenere l’anonimato. I clienti del locale hanno raccontato che Lady Gaga non solo si è tolta gli occhiali, ma ha scelto un tavolo all’aperto dove ha sfoggiato degli short neri con la scritta “Gaga”.

Una fonte a lei molto vicina, ha poi confermato l’inizio della love story, affermando che “Lady Gaga è contenta che la notizia sia uscita e che non debba nasconderla. Vuole poter uscire e fare cose con lui. Finora sono stati a casa o in studio. Si sta divertendo con lui e sta vedendo dove va la relazione”.