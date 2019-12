Il nuovo amore di Tommaso Zorzi

La giovane star del noto programma “Riccanza” in onda su “Mtv“, Tommaso Zorzi, ha ritrovato finalmente l’amore. Tommaso è divenuto famoso grazie al programma succitato, un format riguardante prevalentemente la vita dei giovani possidenti italiani; ma non solo, il ragazzo ha avuto molta notorietà anche per il suo coming out nel 2017, ed anche per la sua grande amicizia con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora.

Il ragazzo appare molto felice con la sua nuova fiamma, poco si conosce al momento, in quanto da poco Tommaso ha pubblicato una foto in una posa inequivocabile insieme al suo nuovo ragazzo, ed una didascalia molto eloquente. La foto infatti mostra Tommaso che bacia il suo fidanzato, Armando Condemi.

La didascalia sotto la foto pubblicata sul suo profilo personale Instagram, si legge: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te“, citando in maniera goliardica e allegra, una frase che è divenuta famosa per essere stata pronunciata per la prima volta da Giorgia Meloni, in uno dei suoi tanti comizi.

Si conosce molto poco di Armando per il momento, infatti sembra che il giovane abbia frequentato l’Istituto Europeo di Design, a Milano, e abbia in attivo un bagaglio di esperienza lavorativa non indifferente, nonostante la sua giovane età. Pare infatti che Armando abbia anche lavorato in alcune case di alta moda, come Tory Burch.

Sembra che i due si siano conosciuti proprio durante una delle tante serate mondane nella città della moda lombarda, alla quale hanno partecipato sia Armando che Tommaso, e lì sia scattato l’amore. Tommaso è sempre stato attivo sul suo profilo personale, ma pare che non abbia mai postato delle foto insieme al suo nuovo ragazzo, e questo lascia intuire che la storia sia stata sancita da breve tempo.