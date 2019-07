Il nuovo amore di Elisa Isoardi: "Come nelle favole"

Una delle conduttrici Rai più apprezzate nel panorama dell’intrattenimento tv, Elisa Isoardi ha saputo ben condurre il programma che da anni è appartenuto ad Antonella Clerici, “La prova del cuoco“, il famoso cooking show che viene trasmesso ogni giorni su Rai 1. Elisa ha dimostrato di essere una perfetta padrona di casa, riuscendo nell’intento di non far sentire la mancanza della Clerici.

Pare inoltre che nel palinsesto della nuova stagione televisiva, Elisa sia stata riconfermata per la conduzione del cooking show, ma pare che vi siano altre novità che attendono la bella conduttrice. Infatti si vocifera che sarà presente anche il sabato sera, nel programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle“.

In molti reputano la Isoardi un personaggio versatile ed adatto anche ad affrontare questa nuova avventura a tema dancing; già in precedenza Elisa ha dato prova della sua bravura in fatto di ballo, in quanto divenne la ballerina protagonista sul palco di “ballerina per una notte” in coppia con Samuel Peron.

In attesa di rivedere la bella presentatrice sul piccolo schermo, i suoi fan più accaniti rimangono sempre aggiornati sulle novità che riguardano la Isoardi, tramite i suoi social network personali; infatti è proprio grazie ad “Instagram” che la Isoardi svela quello che per molti probabilmente, rappresenti la sua nuova fiamma amorosa.

Si legge infatti come didascalia di una foto, di recente pubblicata da Elisa:”Coming soon… oggi si sta come nelle favole…io e Mariano Sabatelli“, che sia dunque lui il nuovo amore della Isoardi? La foto infatti lascia molto all’immaginazione, dove ritrae i due distesi su un prato e lei si poggia dolcemente a lui. Mariano Sabatelli è conosciuto come noto make up artist, ed anche se non si hanno ancora notizia ufficiali circa l’eventuale fidanzamento tra i due, i fan si sono scatenati nei commenti sotto il post in questione, tra complimenti e qualche critica immancabile da parte dei famosi “Haters”.