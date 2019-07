Il menù quotidiano della Regina Elisabetta: a rivelarlo è lo chef di corte

La Regina Elisabetta ha superato da molto i 90 anni, ma nonostante l’età appare ancora ricca di vitalità ed anche in forma, sia fisica che mentale. Insomma considerando l’età di certo si può dire che l’anziana sovrana, monarca d’Inghilterra, goda di ottima salute. Di certo la condizione di salute della Regina è data principalmente dalla sua alimentazione quotidiana, particolareggiata e personalizzata in base alla propria età e al suo fabbisogno giornaliero.

Utilizzando infatti prodotti di primissima qualità, gli chef di corte sono sempre molto attenti nel preparare le portate per tutti gli abitanti del Palazzo Reale. Pare infatti che proprio lo chef di corte abbia rivelato cosa realmente mangia la Regina nel quotidiano, quali piatti vengono preparati ed in che modo.

Infatti lo chef in questione, Darren McGrady, da oltre 15 anni è l’executive chef di Palazzo reale, che segue con molta attenzione le preparazioni dei piatti preferiti della sovrana; lo chef ha rivelato, durante un intervista fatta al tabloid inglese “Express“, che la Regina ama iniziare la propria giornata con un ottima quanto sostanziosa colazione; spesso infatti è solita consumare tè con biscotti.

Altre volte invece, sempre in ambito di colazione, pare che la sovrana ami anche variare passando dal dolce al salato, con delle ottime uova strapazzate, o meglio ancora del salmone affumicato. L’equilibrio gastronomico è trovato invece durante il pranzo e la cena dove la Regina, insieme al marito, il Principe Filippo, preferiscono optare per pesce, verdure fresche o grigliate oppure delle fresche ma nutrienti insalatone.

La Regina Elisabetta però ha la fama di essere una grande amante dei dolci, la sua golosità infatti è davvero irrefrenabile; il mantenersi leggera durante i pasti principali è giustificato dal fatto che ad ogni fine pasto deve sempre consumare un dolcetto. C’è un dolce in particolare alla quale non sa mai dire no, ossia la torta al cioccolato, la quale, secondo lo chef Darren McGrady, è il dolce di gran lunga preferito dall’anziana sovrana, che non rinuncia mai a mangiarne un pezzo ogni giorno, senza mai ovviamente strafare, ai fini di mantenere linea e salute.