Il matrimonio Ferragni-Fedez è una miniera d’oro: un affare da 36 milioni di dollari

Il matrimonio bussines tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrato la scorsa settimana in Sicilia, ha smosso, oltre le critiche e le lodi, una quantità sconcertante di denaro: i conti fatti da una società di monitoraggio e analisi dei dati web, Launchmetrics, con il suo algoritmo, il Media Impact Value, che converte la viralità – la diffusione di contenuti sulle piattaforme e le interazioni tra gli utenti – in valore economico, parlano chiaro. 67 milioni di interazioni dei post, connessi con il matrimonio, hanno generato un Media Impact Value di 36 milioni di dollari.

I post sponsorizzati dei due sposi, gli articoli delle testate online che hanno raccontando l’evento, hanno veicolato tutti i brand associati. Dior, che ha firmato l’abito nuziale della Ferragni, varrebbe un Media Impact Value di 5,2 milioni di dollari; il post che Chiara ha dedicato al brand ha ottenuto 1.6 milioni di dollari in termini di MIV, il 31% del MIV totale di Dior. La Ferragni ha scelto Prada per il vestito della cena prenuziale, la maison ha incassato 1.8 milioni di Media Impact Value.

Un post in cui Chiara scriveva: “Molti di voi mi hanno chiesto a chi mi sono affidata per il make-up al mio matrmonio” atto a sponsorizzare Lancome, secondo il calcolo della società di rilevamento, varrebbe un Miv da 700 mila dollari. Alberta Ferretti, che ha vestito le damigelle della sposa di rosa, ha avuto un ritorno di 333 mila dollari in termini di MIV.

L’affaire Alitalia escluso dal conteggio

L’analisi di Launchmetrics, incentrata solamente sui brand di moda, lusso e cosmetica, esclude, quindi, Alitalia, che ha accompagnato gli sposi in Sicilia. Il ministro dello Sviluppo economico ha chiesto spiegazioni alla compagnia aerea in merito all’aereo esclusivo dedicato agli invitati del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez.

Il volo è partito dall’aeroporto di Milano Linate ed ha portato i futuri sposi e gli ospiti in Sicilia: la compagnia aerea ha allestito un intero gate, nel pacchetto erano presenti i biglietti personalizzati, una bambola gigante con le sembianze della sposa, gadget di bordo firmati Alitalia e Ferragnez . Luigi Di Maio ha chiesto chiarimenti sul trattamento riservato alla coppia.