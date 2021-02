Il marito di Maria Teresa Ruta esce allo scoperto e attacca Zorzi e la Orlando

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, è rimasto in silenzio per ben 5 mesi. Durante la permanenza della giornalista nella casa del “Grande Fratello Vip”, l’uomo non è mai intervenuto né sui social né per entrare nella casa e fare una sorpresa alla sua compagna. Durante l’ultima diretta, la Ruta è tornata in casa per avere un confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Ricordiamo che il rapporto tra Maria Teresa e la coppia Zorzi- Orlando, si è incrinato nei giorni antecedenti l’uscita della Ruta. Durante il faccia a faccia, l’ex gieffina ha ammesso di aver visto dei video nei quali i suoi compagni parlavano male di lei e per tale ragione, è molto delusa. La giornalista ha ammesso di sentirsi tradita da coloro che reputava amici.

In molti però, non hanno creduto alla reale esistenza di questi filmati ed è qui che entra in gioco Zappulla. Roberto ha pubblicato le immagini sui social, con l’intento di dimostrare la veridicità nelle parole di Maria Teresa. L’uomo ha così attaccato Stefania e Tommaso e a sua volta è stato sommerso dalle critiche. Zappulla è intervenuto una seconda volta, spiegando il motivo del suo gesto.

“Ho pubblicato quel video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa o bugiarda. La clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto“, queste le parole del marito della Ruta.

Insomma, Zappulla ha lasciato che le immagini parlassero da sole e che venisse evidenziata la verità. Sicuramente il trio composto da Zorzi, Orlando e Ruta, avrà la possibilità di chiarirsi definitivamente solo quando i primi due termineranno la loro avventura nella casa del GF Vip. Ma infondo manca poco, la finale del 1 marzo si avvicina.