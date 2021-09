Da anni sulla cresta dell’onda, Mara Venier è, senza ombra di dubbio, una delle più amate conduttrici e attrici italiane, legata sentimentalmente all’ex produttore cinematografico Nicola Carraro.

Proprio quest’ultimo ha confessato un’ossessione della moglie che lo costringe ad alzarsi alle 6 ogni mattina e che ha mandato completamente in tilt il web.

Cosa ha dichiarato Nicola Carraro

Nicola Carraro ha dichiarato: “Mi sveglia alle 6 per farlo”. Il principe azzurro di Mara, nonchè quello che lei ha definito l’amore della sua vita, a cosa si riferisce? Si tratta di una bizzarra ossessione della moglie, che lo fa alzare addirittura alle 6 del mattino e che ha fatto impazzire il web, dato che nessuno si aspettava potesse farlo così presto.

Ma qual è questo strano comportamento mattiniero della Venier? Secondo Carraro, Mara è ossessionata dalla pulizia, tanto da non curarsi neanche di lui quando dorme. La sua mania dell’ordine inizia alle 6 del mattino e prosegue per il resto della giornata, facendo di lei una vera e propria massaia con i fiocchi. L’ex produttore, per raccontare questo divertente aneddoto della moglie, ha dichiarato: “Mara mi tormenta con le pulizie. Alle sei è già sull’attenti e pronta a riassettare. Non gliene importa niente se io ancora dormo”.

La complicità di Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e Nicola Carraro sono molto attivi sui social network e molto spesso caricano dei video simpatici e irriverenti che scatenano sempre molte reazioni da parte degli ultenti. I due, dotati di una complicità fuori dal comune, sono veramente innamoratissimi. Ultimamente la conduttrice, per via di un’errata operazione dentaria, ha avuto un problema molto grave di salute e il marito l’ha accudita e coccolata come solo lui sa fare. La conduttrice, come noto, ha avuto numerose storie d’amore, come quella con Jerry Calà e Renzo Arbore ma, a 50 anni, ha incontrato l’uomo della sua vita, Nicola Carraro, il suo principe azzurro.