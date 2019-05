Il Ken umano Angelo Sanzio: "Ho ricevuto delle minacce da Mark Caltagirone"

Angelo Sanzio è diventato famoso grazie alle sue ospitate nei salotti di Barbara D’Urso. Il ragazzo, che ha partecipato anche al “Grande Fratello Nip“, è conosciuto per essere il “Ken umano” italiano, in quanto si è sottoposto a cinque operazioni: naso, labbra, mento, zigomi, incluso un trapianto di capelli in Turchia.

Il ragazzo, in queste ore, ha rilasciato una intervista al sito “TPI“, parlando di Mark Caltagirone, il presunto ex promesso sposo di Pamela Prati. Dimostrandolo con alcuni screen, il ragazzo dichiara di essere stato minacciato prima da un account Instagram e poi tramite un numero di cellulare da una persona che si firma come “Mark Caltagirone“. Tuttavia, Sanzio ammette di non aver mai visto il suo volto e quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un fake.

Le parole di Angelo Sanzio

L’ex concorrente del Grande Fratello, che faceva parte come artista della Dreaming srl, decise di lasciare Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo perché la loro agenzia chiedeva somme maggiori rispetto a quello riportato sul suo cachet. Successivamente dichiara di essere rimasto molto deluso anche dai lavori che gli volevano offrire come artista.

Sanzio svela, dunque, di aver ricevuto delle minacce da Mark Caltagirone, poiché non avrebbe apprezzato le parole dette dal Ken umano su Pamela Prati e la loro agenzia. Per questo motivo è andato dai Carabinieri con l’obiettivo di denunciare l’imprenditore con gli screenshot di Instagram e Whatsapp.

I messaggi minatori recitavano: “Non ci conosciamo, sono il compagno di Pamela. Volevo solo consigliarti di non creare più problemi o dir parole non meritate”. Poi ha continuato scrivendo: “Ti chiedo da questo momento di tacere su agenzia e loro tre. Spero prenderai questo consiglio da uno che di pagare tre avvocati non gli frega nulla, ma che ne farebbe a meno“.

Angelo ammette di aver provato in tutti i modi a chiamare questo misterioso numero su Whatsapp, ma Marck Caltagirone non avrebbe mai risposto a nessuna chiamata, trovando come giustificazione quella di essere impegnato con il lavoro in Libia. Infine, Sanzio dichiara di essere molto intimorito per questa faccenda e vorrebbe sapere chi sarebbe questo misterioso uomo.