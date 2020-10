Il gossip shock su Massimiliano Morra: "Era fidanzato con un farmacista sposato"

Il gossip è di quelli che è impossibile ignorare. Si tratta infatti di un pettegolezzo più che scottante: se fosse finto, sarebbe indubbiamente da denuncia; se al contrario fosse vero, si prospetterebbero scenari inediti e soprattutto si capirebbe che Massimiliano Morra è un bugiardo. L’attore, attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha sempre dichiarato di non essere omosessuale.

Dalla sua parte c’è il fatto che sia fidanzatissimo da ben due anni con Dalila, una bellissima ballerina campana. Ma questo non è bastato ad arginare i numerosi gossip che vorrebbero l’attore gay, anche se non dichiarato. L’ultimo gossip in ordine di tempo arriva dalla blogger e influencer Instagram Deianira Marzano.

Informatissima sui personaggi protagonisti dei reality nostrani, Deianira poco fa su Instagram ha lanciato una vera e propria bomba: stando alle due fonti, non solo Morra sarebbe omosessuale, ma in passato avrebbe avuto una storia durata anni con un farmacista sposato. Si tratterebbe di un uomo che aveva conoscenze nel mondo dello spettacolo e sarebbe stato proprio lui a introdurre Massimiliano in questa realtà.

Ma non finisce qui, perché secondo le fonti di Deianira, questo farmacista avrebbe addirittura lasciato la famiglia per stare con Morra. Nella cittadina dove sono avvenuti i fatti – che la blogger non nomina mai – tutti saprebbero di queste vicende, che al tempo costituirono un vero e proprio scandalo. Non ci sono però certezze sull’identità di questo fantomatico farmacista.

Del resto, anche se ne conoscesse il nome, la Marzano difficilmente ne parlerebbe pubblicamente, correndo il rischio di essere denunciata. Nel frattempo, però, a essere calunniato (ammesso ovviamente che i fatti non siano veri) è stato l’attore di “Furore”, che essendo ancora recluso nella casa del GF Vip non è a conoscenza delle voci che stanno circolando sui social e che riguardano la sua vita privata e sentimentale.