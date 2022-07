Il giornalista Daniele Bartocci si sposa: in arrivo format matrimoniale inedito

Ascolta questo articolo

Il countdown è partito fortissimo. Mancano soltanto quattro giorni al matrimonio di Daniele Bartocci, giovane pluripremiato giornalista e giudice del programma tv King of Pizza su Sky Canale Italia. Domenica è in programma la cerimonia religiosa e il pranzo di gala della vivace penna di Jesi. Una giornata dalle mille emozioni nella suggestiva Riviera del Conero, con collegamenti in diretta radio nazionale. Si parte alle ore 13 con buffet esterno in una villa vista mare, a seguire il pranzo che avrà come protagonista Radio Studio Più, nota Dance Station d’Italia.

Al pranzo matrimoniale del giornalista Daniele Bartocci, recente vincitore del premio Renato Cesarini e del premio giornalismo e comunicazione di Innovation&Leadership Le Fonti Awards alla Borsa di Milano, saranno presenti svariate personalità dell’imprenditoria e dello sport. Per Studio Più ci saranno Dj Sandy e il vocalist Christian Redox che daranno spazio a un divertente intrattenimento, oltre che a dei collegamenti in diretta nazionale nell’arco della giornata.

Tra gli invitati di spicco ci sarà l’imprenditore Simone Bolognesi (primo uomo italiano di Belen Rodriguez ed ex cavaliere di Uomini e Donne), Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli), Prof. Valerio Temperini (docente dell’Università Politecnica delle Marche), Bruno Bartocci (avvocato di spicco che ha seguito la trattativa Milan-RedBird), il cantante Diego Brocani della band Capabrò (vincitrice negli ultimi anni di vari riconoscimenti come Rock Targato Italia), il primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco Alberto Santoni, l’imprenditore e pilota Alessandro Bracalente di NeroGiardini e tanti altri.

Inedito il format della giornata nuziale, dato che spezzoni del matrimonio andranno in onda su Radio Studio Più, sia in radio nazionale sia nel canale televisivo della Dance Station d’Italia. Saranno emozioni forti per il giornalista Daniele Bartocci, specializzato in sport e food, ospite negli ultimi tempi di vari palinsesti sportivi nazionali oltre che dei Green Vision Awards 98000 a Milano. Ma anche per la sua amata con cui Bartocci è fidanzato da ormai oltre un decennio.

Negli ultimi tempi Daniele Bartocci, oltre ad aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti in ambito comunicazione e giornalismo food&sport, ha scritto un libro dal titolo ‘Happy Hour da fuoriclasse al barTocci‘, in cui il giovane giornalista di Jesi parla del primo anno italiano di Julio Velasco, esattamente della stagione 1983-84 in cui il volley Jesi di Velasco militava in serie A2, grazie a un gruppo di qualità composto da personalità come Giuseppe Cormio e Waldo Kantor. Ma dal giornalismo ora si passa a una vita piena d’amore. Per il matrimonio, infatti, ormai è davvero questione di ore. Cin Cin Daniele!