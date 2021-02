Il GF Vip 5 ha espulso Alda D’Eusanio: la giornalista ha lasciato la Casa

Il provvedimento che ci si attendeva è arrivato: Alda D’Eusanio, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, è stata espulsa dalla Casa di Cinecittà con effetto immediato. A quanto pare la giornalista è entrata nel Confessionale e non è più uscita: gli autori le hanno detto di fare le valige e ha lasciato il programma da squalificata. A comunicarlo sono stati profili ufficiali del GF Vip su Instagram, Facebook e Twitter.

Nel comunicato pubblicato si legge che il televoto che vedeva coinvolte Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet (la meno votata avrebbe dovuto lasciare la Casa lunedì prossimo) è stato annullato a causa dell’immediata espulsione di Alda D’Eusanio. Il GF Vip 5 ha inoltre fatto sapere che gli utenti che hanno già votato tramite sms saranno rimborsati.

Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip: le dichiarazioni gravissime su Laura Pausini

Com’è noto ormai da stamattina, quando il “fattaccio” ha avuto luogo, Alda D’Eusanio aveva dichiarato che Laura Pausini verrebbe picchiata dal compagno, Paolo Carta, col quale sta da molti anni; la coppia ha anche una figlia di sette anni, Paola. La gravità di queste parole è stata immediatamente percepita sia dai gieffini che dai telespettatori a casa e qualche ora dopo l’ufficio stampa della cantante, la Goigest, ha fatto sapere che la Pausini e Carta avevano denunciato la giornalista e più in generale chi le ha permesso di dare un’affermazione simile in diretta.

A differenza di quanto successo per le altre espulsioni di questa edizione – quella di Fausto Leali, di Denis Dosio e del contestatissimo Stefano Bettarini – il GF Vip non ha aspettato la prossima diretta per spiegare al pubblico quanto successo e comunicare la scelta degli autori al diretto interessato.

Questo perché si tratta di parole oltremodo gravi, per le quali rischia grosso anche Mediaset, e che per nessun motivo potranno essere ripetute in diretta, neanche per condannarle come tutti sul web stanno facendo.