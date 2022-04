Il fratello di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che hanno avuto l’opportunità di conoscersi per la prima volta al “Grande Fratello Vip“, stanno vivendo un periodo piuttosto difficile. Nelle ultime settimane è circolata la voce di una presunta crisi di coppia, ma entrambi in un video registrato nella giornata di Pasqua hanno immediatamente smentito questa notizia.

Nonostante questo, fino a oggi Lulù non riesce a legare con la famiglia del suo fidanzato. Difatti, in una intervista rilasciata a “Chi Magazine“, la principessa etiope ha dichiarato senza peli sulla lingua di essere lontana anni luce dal suocero Franco e per questo motivo, insieme alla sorella Clarissa, hanno deciso di togliere il follow da Instagram.

Nuovi problemi per Lulù Selassié

La decisione di Franco Bortuzzo di non seguire più Lulù sui social network viene ripetuto anche da Kevin, fratello di Manuel. Come riportato da “Isa & Chia” lo stesso Kevin, probabilmente per lanciare una frecciatina nei confronti della Selassié, si è fatto immortalare in una storia su Instagram con l’ex fidanzata del nuotatore.

Le frecciatine tra le due famiglie comunque non si fermano qui, dal momento che Clarissa, rispondendo ai suoi fan su Instagram, ha voluto spiegare molto brevemente il motivo dietro la decisione di non seguire più Franco su Instagram: “Seguo poche persone, ma buone“.

I problemi quindi non stanno mancando, ma Lulù e Manuel continuano la loro convivenza senza nessun tipo di problema. La ragazza poi, sempre nel famoso video di Pasqua, ha dichiarato: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”.

Su Twitter poi si sono scambiati altri messaggi molto dolci ove Manuel, commentando una foto di Lulù, scrive nei commenti: “Mi basterebbe sapere che esisti“.