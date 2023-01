Il fratello di Emanuela Orlandi reagisce alla battuta di Fedez, la telefonata tra i due

Ascolta questo articolo

Mentre continuano le polemiche in seguito alla battuta di Fedez in merito al caso di Emanuela Orlandi, arriva il commento del fratello della giovane ragazza, che scomparve nel nulla all’età di 15 anni mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica il 22 giugno 1983, quasi 40 anni fa.

La polemica è nata quando, nel corso di un episodio del podcast “Muschio Selvaggio” che Fedez conduce su Youtube a fianco dell’influencer Luis Sal, il rapper si è lasciato andare ad una battuta infelice. I due conduttori stavano parlando del caso della scomparsa della Orlandi insieme al conduttore di “Quarto Grado” Gianluigi Nuzzi, commentando la recente uscita su Netflix della serie “Vatican Girl“.

È allora che Fedez ha commentato: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“, seguita da una lunga risata. Mentre Luis Sal dice che “Questo è un dato di fatto”, Nuzzi prende immediatamente le distanze, dicendo “Questo è black humor, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”.

Pietro Orlandi, fratello di Manuela, ha commentato così ad Adnkronos la battuta del rapper: “È stata sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto“. Orlandi sostiene comunque di essere felice che Fedez abbia portato maggiore attenzione sul caso. “Ne ho sentite tante di cattiverie, cose dette in malafede e ben peggiori di una risata in quella circostanza. Da lui solo immaturità. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più“.

In seguito Orlandi ha rivelato che Fedez lo ha chiamato ed ha chiesto scusa. “Fedez mi ha chiamato ieri e l’ho apprezzato“, ha spiegato in una diretta Instagram con Gianluigi Nuzzi, “perché poteva anche non farlo, ha capito che ha sbagliato e mi ha detto che non voleva assolutamente essere irrispettoso“.

Fedez e Orlandi si sono conosciuti in passato, quando le tre figlie di Pietro, Rebecca, Elettra e Salomè, parteciparono ai provini di X-Factor Italia. Era il 2016, e le tre ragazze parteciparono come gruppo di nome Coraline, arrivando fino ai Bootcamp. Ai primi provini, le tre ragazze rivelarono di avere altri 3 fratelli minori Robin, Anakin e Dakota, che furono fatti salire sul palco insieme ai genitori.