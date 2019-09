Il figlio di Belen e Stefano De Martino entra in una scuola per vip privilegiati

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - È oltremodo risaputo che nella nostra società classista esistono famiglie abbienti e famiglie povere. I figli dei ricchi frequentano i ricchi e vengono iscritti in istituti frequentati da altrettanti ricchi. Coloro che sono super-ricchi mandano i figli in scuole ancor più prestigiose, frequentate da altrettanti super-ricchi. A mio avviso non c’è una sostanziale differenza in termini di istruzione: non si tratta di ciò che viene insegnato, ma delle persone con le quali si sta in classe. Ritengo che di base ci sia un interesse legato all'ambiente scolastico, non alla formazione di per sé.