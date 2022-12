Il dramma di Tina Turner, muore il figlio Ronnie: "Hai lasciato il mondo troppo presto"

Ascolta questo articolo

Un immenso lutto ha colpito la cantante americana Tina Turner, che ad 83 anni si è trovata nuovamente a dover affrontare la cosa assolutamente peggiore che possa accadere ad una madre. È stato annunciato che il figlio della star, Ronnie Turner, è morto all’età di 62 anni nella sua casa di Encino, a Los Angeles.

Tina Turner ha reso omaggio a suo figlio, condividendo una dichiarazione sui social media accanto ad una foto che la ritrae ad occhi chiusi in bianco e nero. “Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto“, ha scritto. “Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio“. Si tratta della seconda volta che la Turner si trova a dover affrontare il dolore per la perdita di un figlio, dopo che il primogenito Craig è morto suicida nel 2018.

A diffondere la notizia della scomparsa di Ronnie è stata la moglie di Ronnie, la cantante francese Afida Turner, che ha confermato la morte del marito in un post su Instagram, nel quale ha scritto che era il suo migliore amico e che ora è un vero angelo . “Ho fatto del mio meglio fino alla fine questa volta, non sono stata in grado di salvarti. Ti amo da 17 anni, questo è molto, molto, molto brutto e sono molto arrabbiata”, ha scritto nella didascalia del post. .

Afida, che aveva sposato Ronnie nel 2007, nel suo post ha fatto riferimento alla morte del fratello maggiore Craig, del padre di Ronnie, Ike Turner, che è morto nel 2007, e della zia materna Alline Bullock, la sorella di Tina, che è morta nel 2010. “Questa è una tragedia, ora sei con tuo fratello Craig e tuo padre Ike Turner e Aline, e riposate in paradiso… Così ingiusto“.

Non è stata confermata la causa della morte di Ronnie, che soffriva da anni di diversi problemi di salute tra i quali anche un tumore, ma la chiamata al 911 parlava di un uomo che aveva difficoltà a respirare, e che alla fine ha smesso di farlo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli astanti, è stato dichiarato morto sul posto dai paramedici accorsi.