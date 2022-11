Il dramma di Sharon Stone: "Grosso tumore fibroide da rimuovere subito"

Ascolta questo articolo

Sharon Stone sta esortando le donne a “farsi dare sempre una seconda opinione” dai professionisti del settore medico dopo aver ricevuto una diagnosi errata che si è rivelata essere un “grande tumore fibroma“. L’attrice di “Basic Instinct” ha rivelato martedì tramite le storie di Instagram il suo calvario medico.

“Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e una procedura sbagliata“, esordisce l’attrice americana, aggiungendo che ha dovuto ricevere una “doppia epidurale” per sopportare il dolore. Dopo però che il dolore è peggiorato la 64enne ha detto di aver deciso di chiedere un secondo parere a un altro medico.

Il secondo dottore le ha detto che aveva “un grande tumore fibroma che essere rimosso“. Riflettendo sulla sua esperienza, l’attrice ha incoraggiato i suoi follower a non accontentarsi mai di un primo parere medico. “Donne in particolare: non fatevi ignorare, OTTENETE UNA SECONDA OPINIONE! Può salvarvi la vita“, ha scritto. L’attrice ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “Starò giù per 4-6 settimane per il completo recupero. Grazie per le vostre attenzioni. Va tutto bene“.

Questa non è la prima volta che la star ha dovuto subire un’escissione. L’anno scorso, ha rivelato nel suo libro di memorie “The Beauty of Living Twice” che nel 2001 i medici hanno dovuto rimuovere dal suo corpo tumori benigni che erano “giganteschi, più grandi del mio solo seno“. Dopo la procedura, ha svelato che, quando si è sottoposta a un intervento chirurgico di ricostruzione del seno per ricostruire il suo torace, un chirurgo plastico le ha dato protesi mammarie più grandi senza il suo consenso.

Nella sua autobiografia, la Stone ha anche parlato dell’ictus e dell’emorragia cerebrale che ha subito nel 2001, all’età di 43 anni. Parlando di quello spaventoso momento per la salute, Sharon ha detto che era sdraiata in un letto d’ospedale quando un il dottore le ha detto che era prossima alla morte.