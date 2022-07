Il dramma di Emilia Clarke de "Il Trono di Spade": "Dopo due aneurismi, parte del mio cervello non funziona più"

Ascolta questo articolo

Emilia Clarke si è aperta sulle sue condizioni di salute, dopo i due gravissimi aneurismi che l’hanno colpita nel 2011 e 2013. L’attrice, che era all’epoca impegnata nelle riprese del popolare telefilm “Il Trono di Spade“, nel quale interpretava Daenerys Targaryen, ha tenuto nascosto il suo problema di salute fino alla fine dello show.

Oggi Emilia si è aperta in una intervista sulle ripercussioni che ha subito a causa degli aneurismi. “Considerando la quantità del mio cervello che non è più utilizzabile, è un incredibile che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e a vivere la mia vita in maniera assolutamente normale, senza alcuna ripercussione“, ha detto nel weekend in una intervista nello show “Sunday Morning” sul canale BBC One.

La 35enne ammette di essere parte di una estremamente piccola minoranza che è riuscita a sopravvivere ad aneurismi del genere, aggiungendo: “Ne manca veramente tanto! Mi fa sempre ridere, perché negli aneurismi, in pratica, non appena una parte del tuo cervello non riceve sangue per un secondo, è andata per sempre“.

Il primo aneurisma, che le causò un infarto ed una emorragia subaracnoidea, avvenne subito dopo la fine delle riprese della prima stagione de “Il Trono di Spade“. Operata d’urgenza al cervello, dopo due settimane soffriva di afasia e non riusciva a ricordare neanche il suo nome. Nel 2013 un secondo intervento, a causa di un aneurisma pronto a scoppiare.

Nonostante gli interventi ed i successivi mesi di recupero, Emilia non ha mai smesso di lavorare. Nella sua filmografia in seguito ai problemi di salute, troviamo commedie romantiche come “Last Christmas” e “Io Prima di Te“, oltre a film d’azione dome “Terminator Genisys” e “Solo: A Star Wars Story“. Al momento è protagonista della produzione teatrale “The Seagull“, presso l’Harold Pinter Theatre di Londra. Prossimamente la vedremo invece nel cast della miniserie della Marvel “Secret Invasion“, attualmente in post produzione.