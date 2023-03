Il dramma di Carolyn Smith di "Ballando con le stelle": il cancro è tornato per la terza volta

Carolyn Smith torna di nuovo a lottare contro il tumore al seno. La ballerina e coreografa, nota per lo show “Ballando con le Stelle“, ha infatti rivelato che il suo cancro, con il quale combatte da anni, è tornato per la terza volta. La confessione è arrivata durante il programma di Bruno Vespa “Cinque minuti”, ed è stata poi confermata in un video postato sui social.

Durante l’intervista con Bruno Vespa, Carolyn ha ammesso che è stato difficile accettare che il tumore fosse tornato. “Le prime due volte ero un po’ più “incosciente” mentre adesso so cosa devo affrontare“, ha confessato, spiegando poi il motivo del suo nuovo look. “Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli“.

La coreografa ha ricevuto la prima diagnosi di cancro nel 2015, seguita da un intervento per rimuovere il tumore. Nel 2018 la malattia fece ritorno, ed oggi inizia per lei una nuova battaglia, sempre in attesa di sentirsi dire “quelle bellissime parole: è finita“. Al suo fianco, il marito Tino Michielotto, anche lui ex ballerino e coreografo.

“Chi mi ha visto da Bruno Vespa su “Cinque minuti”, sicuramente mi ha vista completamente cambiata, chi non ha visto il programma mi veda adesso“, dice la Carolyn nel filmato postato online sui suoi vari profili social ufficiali dopo lamessa in onda dell’intervista. “Allora, il modo migliore per celebrare l’8 marzo è cominciare la chemioterapia, che ho dovuto ricominciare perché i medici hanno detto che è così“.

“Vi tengo aggiornati su come sto andando. Come al solito smile, e poi forza per andare avanti anche con qualche momento di fragilità più di prima, però io non mollo“, dice, voltandosi e facendo vedere il retro della sua giacca che riporta i personaggi dei fumetti Snoopy e Woodstock in uno stretto abbraccio e la scritta “Don’t Give Up“, cioè “Non arrenderti”.