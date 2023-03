Il dramma di Andrew Lloyd Webber: "Mio figlio maggiore è gravemente malato di cancro"

Andrew Lloyd Webber ha rivelato che suo figlio maggiore Nicholas Lloyd Webber è “gravemente malato“, e si trova ricoverato in ospedale mentre combatte coraggiosamente contro un cancro allo stomaco. Il leggendario compositore ed impresario di Broadway ha detto di essere “assolutamente devastato” mentre condivideva la notizia in una dichiarazione.

Lloyd Webber, creatore di musical del calibro di “Cats“, “Evita, “Jesus Christ Superstar” e “Il fantasma dell’opera“, ha annunciato la notizia per spiegare perché non avrebbe partecipato alla premiere del suo nuovo musical di Broadway, “Bad Cinderella“. Andrew ha rivelato che il figlio, è nato dal matrimonio con l’ex moglie Sarah Hugill, sta lottando contro la malattia da oltre un anno.

Il 74enne ha scritto: “Sono assolutamente devastato nel dire che il mio figlio maggiore Nick è gravemente malato. Come sanno i miei amici e la mia famiglia, ha combattuto contro il cancro gastrico negli ultimi 18 mesi, e Nick è ora ricoverato in ospedale. Pertanto”, si giustifica il compositore, “non ho potuto assistere alle recenti anteprime di ‘Bad Cinderella’ e, per come stanno le cose, non potrò fare il tifo per il suo meraviglioso cast, troupe e orchestra nella serata di apertura di questo giovedì”.



Il 43enne Nicholas, ha seguito le orme del suo famoso padre ed è a sua volta un compositore di successo nominato ai Grammy, ha scritto “Fat Friends The Musical” e adattato “Il Piccolo Principe”, oltre ad aver composto numerose colonne sonore televisive e cinematografiche. È sposato con la musicista Polly Whiltshire, che ha partecipato all’adattamento cinematografico del musical del suocero “Cats”.

“Stiamo tutti pregando che Nick migliori. Sta combattendo coraggiosamente con il suo indomito umorismo, ma al momento il mio posto è con lui e con la mia famiglia“, scrive Andrew Lloyd Webber. Il compositore è anche padre di altri quattro figli, le figlie Imogen, 44 anni, ed Isabella, 26, ed i figli Alastair, 30 anni, e William, 29.