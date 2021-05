Il dramma di Alessia Marcuzzi: "Sono anni che ricevo minacce di morte"

Non c’è pace per Alessia Marcuzzi. Dopo che un anno fa è finita al centro di un vero e proprio caos mediatico a causa di un gossip (che ha sempre sostenuto fosse completamente inventato) che la voleva “amante” di Stefano De Martino ai tempi in cui conducevano l’Isola dei Famosi insieme, la simpatica conduttrice di recente è stata vittima di un raggiro su Twitter. Non solo, perché ha rivelato che da anni è vittima di una vera e propria persecuzione sui social da parte di un utente che cambia continuamente nome.

Per quanto riguarda la truffa su Twitter, dopo numerose segnalazioni da parte dei fan e degli utenti del popolare social, Alessia Marcuzzi ha scoperto che qualcuno si spacciava per lei. Un vero e proprio furto di identità, insomma, finalizzato a portare avanti raggiri e operazioni illecite che avrebbero potuto costare molto caro a qualche ignaro utente.

Il furto di identità e le minacce di morte: la scioccante confessione di Alessia Marcuzzi

Per fortuna, complice l’aiuto della polizia postale, la conduttrice è riuscita quasi immediatamente a conoscere nome e cognome della persona che si nascondeva dietro questo profilo falso. E ora questa persona rischia grosso, ha rivelato la Marcuzzi al settimanale “Oggi,” dove spiega che per fortuna non ci sono state conseguenze per nessuno perché l’uomo è stato fermato in tempo.

Ma non è sempre così. Nella stessa intervista, infatti, la conduttrice di programmi di successo come il “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi” ha rivelato che da anni viene perseguitata sui social da un profilo che è arrivato anche a minacciarla di morte. Insulti, intimidazioni e minacce sono all’ordine del giorno a causa di un’identità misteriosa che ha cominciato a seguirla col nome di Macelleria Vegana, poi Macelleria Didattica e così via in centinaia di varianti contenenti sempre il nome Macelleria.

Alessia Marcuzzi ovviamente ha denunciato, ma ha anche rivelato di non aver mai parlato pubblicamente della cose – come hanno fatto molti altri personaggi dello spettacolo – per non enfatizzarla e dare ancora più potere e importanza al molestatore, che si spera venga presto assicurato alla giustizia.