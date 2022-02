Francesco Chiofalo, il muscoloso influencer che deve la sua popolarità sui social alla sua partecipazione, ormai risalente a diversi anni fa, a Temptation Island, non se la passa per niente bene a livello di salute.

Dopo l’intervento per rimuovere un tumore benigno al cervello, Chiofalo effettua regolarmente controlli di routine per verificare che tutto proceda nel modo corretto e , durante una risonanza magnetica di routine, gli è stato trovato un corpo estraneo nel cavo nasale, quello che lui definisce una “palla nera” nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola.

Cosa ha dichiarato Francesco Chiofalo

Solo qualche settimana fa, Francesco Chiofalo era apparso in una storia Instagram, piangendo a dirotto per la morte della sua maialina Polpetta, dicendo: “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”, aveva detto in lacrime. Dopo lo straziante addio a Polpetta, il 32enne è tornato nuovamente sui social per raccontare quanto accadutogli.

“Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera”, aggiungendo: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione. Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”.

Chiofalo ha aggiunto che l’intervento si svolgerà all‘ospedale San Camillo di Roma, non nascondendo la sua comprensibile preoccupazione, essendo già stato colpito, 3 anni fa, da un tumore benigno al cervello. L’influencer ha ribadito ai suoi followers che la pallina nera l’anno scorso, quando ha rifatto il naso, non c’era, in quanto dalle lastre non risultava nulla, aggiugendo, durante le sue storie Instagram, che sarà necessaria l’effettuazione di una biopsia per capire la natura del problema.

“Questa palla a prescindere da cosa è ostruisce la respirazione quindi va levata. Faremo un operazione in tempi brevi”, ha spiegato ancora l’ex volto di Temptation Island., che si è lanciato in un toccante sfogo, descrivendo cosa sente in questo momento così delicato della sua vita : “Non la vivo bene avendo già io subito un intervento di questo tipo 3 anni fa. Ma nel caso in cui fosse sarebbe proprio una sfiga”.

I tempi per l’intervento al San Camillo di Roma potrebbero non essere così brevi, considerando lo stato degli ospedali del nostro Paese, che solo ora, dopo diversi mesi, stanno tornando a un regime di semi normalità dopo la riconversione di alcuni reparti in aree Covid. Ora per Chiofalo si preannunciano lunghi mesi di attesa e di ansia, con la speranza che quella massa non sia niente di preoccupante.Al suo fianco, da alcuni mesi c’è Drusilla Gucci, sicuramente pronta a prendersi cura del suo fidanzato.