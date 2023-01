Il dolore di Syria: "Non è stato per niente facile dirti addio", cordoglio dal mondo della musica

Ascolta questo articolo

La cantante Syria è stata colpita da un grave lutto durante questo periodo di festa. È infatti scomparso a soli 74 anni il padre Elio Cipri, un noto discografico italiano che iniziò la sua carriera negli anni ’70, portando al successo tantissimi artisti. Ad annunciare la triste notizia è stata la stessa cantante tramite un post sui social.

“Non è stato per niente facile dirti addio“, ha scritto la 45enne in un post su Instagram, “ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante, anche quando discutevamo per le stupidaggini!! “.

Aggiungendo che ritiene essere stato un “privilegio averti avuto come padre“, Syria aggiunge che il padre le mancherà ogni giorno, specialmente in assenza delle loro telefonate mattutine, e commenta che la famiglia sta ricevendo amore “da ogni parte“, grazie a tutte le persone che gli hanno voluto bene ed all’amore che lui ha seminato. Nato come Luciano Cipressi nel 1948, Elio aveva iniziato la sua carriera come cantante, per poi spostarsi nel ruolo di discografico presso la Fonit Cetra.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica, a cominciare da Nek, che ha commentato: “Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricordare i miei inizi in fonit cetra. Quando c’eri tu che migliaia di volte mi hai affiancato è accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino“. Biagio Antonacci ha ricordato: “Quante risate, che anni belli, riuscivi sempre a farmi compagnia …. Anche quando il mio successo era lontano. Ci incontreremo / dove il cielo è più sereno. Ciao Elio“.

Anche Enrico Ruggeri lo ha definito “un signore” definendolo un fuoriclasse nel suo lavoro, Gabriele Muccino ha commentato il suo grande dispiacere, mentre Emma Marrone ha espresso la sua vicinanza a Syria, mentre Jovanotti ha commentato con un semplice “il grande Cipri”. Decine i messaggi da altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Mietta, Virginia Raffaele, Natasha Stefanenko, Miriam Leone, Elisa, DJ Ringo, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Noemi, Paola Turci, Ambra Angiolini e molti altri ancora.