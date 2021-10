La cantante Bianca Atzei ha deciso di condividere su Instragram uno dei momenti più difficili della sua storia d’amore con Stefano Corti e, soprattutto, della sua vita di donna.

Attraverso una lettera pubblicata a mò di post, ha rivelato i tentativi della coppia di avere un figlio, fino alla felicità della scoperta che sarebbe arrivato e al tragico epilogo: l’incredibile sofferenza nell’apprendere che la sua gravidanza si era interrotta.

Il toccante racconto di Bianca Atzei

La Atzei ha deciso di raccontare la sua esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui, purtroppo, si ritrovano a vivere molte coppie. La cantante ha aperto il cuore ai suoi fan, rivelando le sue più profonde fragilità e i momenti vissuti in quest’anno che non sono stati affatto facili da affrontare.

Bianca e il suo compagno Stefano hanno cercato un figlio per più di un anno, nonostante venisse consigliato loro di non pensarci perchè più ci pensavano e più non sarebbe arrivato. In effetti, la cantante rimaneva delusa ogni volta che le arrivava il ciclo. Dopo essersi sottoposta a degli esami più approfonditi e dopo aver iniziato un trattamento ormonale, è arrivato il test positivo, l’emozione più bella della sua vita.

Era al settimo cielo, assieme al suo Stefano ma tutta quella felicità che avrebbero voluto urlare al mondo intero è svanita quando hanno saputo che la gravidanza si era interrotta dopo qualche mese e che bisognava intervenire chirurgicamente. Adesso Bianca sa cosa significa passare dalla felicità più grande alla sofferenza più forte.

La cantante 34enne ha voluto ringraziare il suo compagno per esserle stato accanto, facendola sentire protetta e amata nonostante il suo dolore. Anche Stefano Corti ha voluto condividere sui social le sue sensazioni. L’inviato de Le Iene ha pubblicato il video della scoperta della dolce attesa di Bianca, affiancando parole che descrivono il dolore della perdita di un figlio: “Purtroppo questo momento di gioia catturato nel video è durato solo qualche mese fino a quando alla terza ecografia ci hanno comunicato che la gravidanza si era interrotta”.