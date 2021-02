Il dolce gesto di Allan per suo figlio affetto da alopecia

Allan Marques Loureiro, conosciuto con il nome Allan, è un ex centrocampista del Napoli, ora passato all’Everton e molto seguito sui social. Proprio sui social il calciatore ha fatto parlare di sé dopo aver mostrato l’amore per suo figlio con un dolce gesto degno di nota. L’uomo, infatti, è padre di Miguel, il quale è affetto da alopecia ed ha pensato ad un bel gesto d’amore per suo figlio.

All’età 4 anni il piccolo Miguel ha scoperto di essere affetto da una forma di alopecia, malattia autoimmune in cui il corpo attacca il follicolo pilifero. Il maggior danno causato da questa malattia è in ambito estetico e ciò influisce sul benessere di chi ne è affetto, il quale vede il suo corpo cambiare senza poter fare nulla per fermarlo.

Allan ha quindi deciso di radersi i capelli per assomigliare a suo figlio e per non farlo sentire diverso. Sui social è stata postata la foto ritraente padre e figlio entrambi sorridenti. L’hashtag scelgo per la foto è stato #fatherlikeson cioè “il padre come il figlio“, forse per manifestare la sua voglia di far sentire il piccolo Miguel come lui e non diverso dagli altri.

Anche la moglie del calciatore ha deciso di prendere parola. La donna ha pensato molto, prima di esporre il bambino e prima di parlare di questo delicato argomento, il quale fa parte della loro vita privata. Ha poi deciso di esprimersi e condividere la loro situazione.

La donna ha scritto: “Ho deciso di mostrare la foto di mio figlio proprio per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! È il sole di casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro se stesso. Ma a volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi”. I social hanno apprezzato il gesto e gli utenti sono stati solidari con la famiglia.