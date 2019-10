Il debutto di Jennifer Aniston su Instagram fa impazzire il social

È stato un debutto clamoroso quello di Jennifer Aniston su Instagram. Nonostante per anni l’attrice aveva totalmente snobbato l’uso dei social, adesso finalmente si è decisa ad entrare in rete. Per aprire il suo account ufficiale di Instagram, Jennifer Aniston ha postato una semplice foto, un selfie di gruppo che ha scatenato il delirio dei fan sul canale social.

Infatti, per inaugurare il suo profilo ufficiale, l’attrice ci ha permesso di fare un tuffo nel passato ed ha pubblicato una foto, a dirla tutta anche un po’ sgranata e non proprio bellissima, nella quale è ritratto tutto lo storico cast della serie televisiva “Friends“. Protagonisti della foto sono dunque la stessa Jennifer Aniston insieme ai suoi colleghi Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer.

Il commento alla foto è stato: “And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM” (“E adesso siamo amici anche su Instagram. Ciao Instagram“). Sembra che a convincere l’attrice ad aprire un profilo Instagram non siano stati però i suoi vecchi compagni di “Friends” ma bensì la sua amica Reese Witherspoon, con la quale Jennifer ha lavorato in “The Morning Show“.

Giusto poche ore prima del suo debutto in rete, l’attrice Jennifer Aniston, durante un’intervista a Entertainment Tonight aveva espresso l’idea di un suo possibile sbarco sui social ed aveva dichiarato: “Avendo un profilo, aveva convenuto, si può avere un minimo di controllo su ciò che dicono di te là fuori. Si possono smentire le voci false o quelle stupide… e ne dicono parecchie“.

Le reazioni all’apertura del profilo ufficiale di Jennifer Aniston sono state letternarlmente clamorose. Il suo profilo ha subito fatto il pieno di follower: per l’esattezza 163mila dopo solo qualche ora e addirittura quasi 7 milioni il giorno dopo. Dopo la pubblicazione della sua prima foto, ancora l’attrice non ha postato altro, né ha commentato ulteriormente la foto che la ritrae con i suoi colleghi di “Friends“.

Tanti invece sono stati gli utenti che hanno accolto positivamente questo suo debutto su Instagram, a partire proprio da alcuni cari amici di Jennifer, che hanno commentato entusiasti di vederla finalmente in rete. Tra questi, c’è anche la nota attrice Demi Moore che, per festeggiare il debutto social di Jennifer Aniston, ha pubblicato una foto insieme a lei ed ha scritto:”Benvenuta su Instagram“.